Voliči v Detroitu považují letošní volby do Kongresu za důležitější než kdy dřív

Před nimi stojí velká plastová krabice. Kdykoli u stánku zastaví auto, jedna z úřednic převezme od řidiče hnědou obálku a vloží ji dovnitř. Nedaleko postává několik pracovníků ochranky. V Michiganu právě začíná brzké hlasování ve volbách do Kongresu, které mnozí voliči považují za přelomové pro další směřování Spojených států.
„Volil jsem Abdula, protože chci všeobecné zdravotní pojištění a žádné peníze v politice. Vlastně se mi líbí všechny jeho postoje,“ řekl v sobotu mladík Ryan v detroitském Midtown. Právě tam všichni voliči, se kterými agentura ČTK mluvila a kteří se byli ochotni svěřit, komu dali hlas, podpořili demokraty. V Michiganu se přitom odehrává jeden z nejtěsnějších soubojů o křeslo v Senátu. Progresivní demokrat Abdul El-Sayed v něm o šestiletý mandát soupeří s republikánem Mikem Rogersem, bývalým kongresmanem a agentem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).
V tomto státě na americkém Středozápadě získal Donald Trump v prezidentských volbách před dvěma lety bezmála 50 procent hlasů a demokratku Kamalu Harrisovou porazil zhruba o 80 tisíc hlasů. V Detroitu, jehož obyvatelstvo je z tří čtvrtin černošské, však Trumpa podpořilo necelých osm procent voličů, zatímco Harrisovou skoro 90 procent.
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El-Sayedovi, který má egyptské kořeny a šanci stát se prvním americkým muslimským senátorem, dala hlas i mladá černoška Amber. „Chci vidět progresivní změnu,“ vysvětluje svoji volbu.
Nespokojenost se směřováním země vyjadřuje i žena ve středním věku Valencia. Nelíbí se jí vysoké ceny potravin a celkový stav ekonomiky je podle ní špatný. Rovněž jí vadí, že v USA není rovný přístup ke zdravotnímu pojištění. „Já osobně ho mám, ale mnoho lidí ho nemá,“ říká. Zároveň vyjadřuje nespokojenost s prezidentem Trumpem. „Je strašný. Dělá naší zemi ostudu,“ dodává.
Všichni dotazovaní si myslí, že letošní kongresové volby jsou důležitější než v minulosti. O tom svědčí i oznámení městské tajemnice odpovědné za volby Janice Winfreyové, podle níž v první den brzkého hlasování odvolilo 2305 lidí, zatímco při prezidentských volbách v listopadu 2024 jich bylo 1897.
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Z většiny tvrzení voličů je patrná nespokojenost s vládou republikánů, kteří mají prezidenta v Bílém domě a těsnou většinu v obou komorách Kongresu, a touha po změně. „Jsem velmi nešťastný z Republikánské strany,“ říká Jim, který přišel volit spolu s mužem, který se představuje jako Sigma a říká, že pochází z Rakouska. „Nemáme rádi války. Nechceme žádné války,“ říká Sigma o vleklé válce USA s Íránem. Oba svůj hlas dali demokratickým kandidátům.
Volit je pro ně velmi důležité, zdůrazňují s tím, že proto přišli do volební místnosti už v první den brzkého hlasování. V Michiganu to znamená, že lidé mohou volit v devítidenním období před volbami, které se konají jako vždy v úterý po prvním listopadovém pondělí, letos tedy 3. listopadu. Voliči tak mohou hlasovat i o víkendu a snáze si najít čas na hlasování, aniž by jim v tom bránily pracovní či jiné povinnosti.
Někteří však přišli hlasovat s předstihem v obavách ze zasahování do voleb. „Trump o tom mluví. Mám pocit, že je bezpečnější volit teď, než v den voleb, kdy by se něco mohlo stát,“ vysvětluje Ryan. Trump letos například prohlásil, že republikáni by měli převzít kontrolu nad hlasováním na řadě míst a vysvětloval to nepodloženým tvrzením, že americké volby provázejí rozsáhlé podvody. Jedním z míst, které zmínil, je právě Detroit. Volby v USA přitom spravují jednotlivé americké státy, nikoli federální vláda. Současný prezident svou prohru s Joem Bidenem v prezidentských volbách v roce 2020 přičítá právě volebním podvodům.
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Podobné obavy jako Ryan vyjadřuje i Valencia. Zmiňuje stížnosti z Tennessee, které se v posledních dnech šířily na sociálních sítích. Lidé si stěžovali, že volební přístroje s dotykovou obrazovkou měnily jejich hlas pro demokraty na republikány. Stella Partonová, sestra zesnulé country zpěvačky Dolly Partonové, v příspěvku na facebooku tento týden uvedla, že musela ve volební místnosti u Nashville „třikrát opravit svoji volbu,“ protože přístroj opakovaně nastavoval jako výchozí možnost republikánskou senátorku Marshu Blackburnovou. Volební úředníci podle agentury AP uvádějí, že problémy s dotykovou obrazovkou jsou téměř vždy způsobeny chybou uživatele nebo nesprávnou kalibrací obrazovky, kterou lze snadno napravit.
Amber uvádí, že má v bezpečnost volebního systému důvěru tak napůl. „Musím věřit ve volební proces, v demokratický proces,“ dodává poté, co odvolila.
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Předčasné hlasování považuje za důležité i starší obyvatel Detroitu Jeff. V době, kdy je podle něj americká společnost hluboce rozdělená, chce mít svou volební povinnost co nejdříve za sebou. Komu odevzdal svůj hlas, však prozradit nechce a rychle mizí v ulicích města.
El-Sayed a Trumpův spojenec Rogers soupeří o křeslo po odcházejícím demokratickém senátorovi Garym Petersovi. Výsledek souboje může spolurozhodnout o tom, zda demokraté získají čtyři křesla potřebná k převzetí kontroly nad Senátem. Republikáni nyní mají v horní komoře většinu 53 ku 47. Bilanci by pro demokraty mohlo být těžší zvrátit, pokud El-Sayed prohraje.
V průzkumech veřejného mínění má nyní demokratický kandidát nad Rogersem mírný náskok. Svou kampaň zakládá na otázkách cenové dostupnosti, zdravotní péče a omezení vlivu peněz v politice. Rogers se snaží oslabit podporu, kterou má El-Sayed mezi židovskými voliči. Poukazuje na jeho kritiku izraelských útoků v Pásmu Gazy a tvrdí, že demokrat má vazby na organizaci Muslimské bratrstvo, což El-Sayed opakovaně vyvrátil.