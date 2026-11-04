„Éra vlády jedné strany ve Washingtonu skončila nárazem, když voliči odmítli vysoké ceny paliv, nepopulární válku v Íránu a neústupně vysokou inflaci,“ napsal The New York Times. Podle listu, který je tradičně kritický k Trumpově politice, USA vstupují do období politické nejistoty, v níž obě strany budou muset přijít se strategií pro období po Trumpově odchodu.
Komentátor stanice CNN konstatoval, že přes ohromující vítězství nemají demokraté žádný důvod domnívat se, že mají jistou výhru v prezidentských volbách za dva roky.
„Voliči potrestali prezidenta v měřítku nevídaném od voleb po aféře Watergate v roce 1974 a posunuli se doleva napříč demografickými skupinami a regiony,“ hledal deník The Washington Post paralelu s výsledkem voleb po aféře republikánského prezidenta Richarda Nixona, v nichž demokraté jasně zvýšili svou převahu v obou komorách Kongresu.
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Nesouhlas s Trumpem podle listu rázně přebil i finanční převahu republikánů, kteří do nejdražší kongresové kampaně historie investovali výrazně více než demokraté.
„Prezident řekl voličům, aby volili tak, jako by byl na kandidátních lístcích on, a oni to udělali, čímž poslali jeho vládě rázné napomenutí,“ napsal list The Wall Street Journal.
Voliči, kteří dříve hlasovali pro Trumpa, jej nyní podle tohoto konzervativního deníku vidí jako politika čím dál více odtrženého od reality a problémů běžných lidí. Sám Trump přitom v reakci na výsledky uvedl, že kdyby kandidoval, republikáni by jasně vyhráli.
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Web deníku Politico označil republikánskou porážku za masakr, který „z nejčernějších obav republikánů udělal skutečnost“.
USA Today píše, že díky nevídanému úspěchu budou nyní moci demokraté v Kongresu, kteří byli dosud odkázáni pouze na podávání žalob, výrazně ztížit prezidentovi prosazování jeho agendy.
„Budou moci využít své zákonodárné pravomoci k vyšetřování jeho administrativy a ke zpochybnění politických kroků v celé řadě oblastí,“ napsal list, podle kterého se demokratická ofenziva může týkat například Trumpem zaváděných dovozních cel či války v Íránu.