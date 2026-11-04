Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Masakr, trest za rostoucí ceny a Trumpův chaos, píšou v USA o fiasku republikánů

Autor: ,
  13:05
Američtí voliči nevídaným způsobem potrestali prezidenta Donalda Trumpa za rostoucí ceny a jeho chaotickou politiku, shodují se americká média v komentářích k výsledkům kongresových voleb. K demokratům se přiklonili voliči z většiny skupin dříve tvořících Trumpovu voličskou základnu, připomínají. Hovoří o republikánském výprasku či rovnou masakru.

„Éra vlády jedné strany ve Washingtonu skončila nárazem, když voliči odmítli vysoké ceny paliv, nepopulární válku v Íránu a neústupně vysokou inflaci,“ napsal The New York Times. Podle listu, který je tradičně kritický k Trumpově politice, USA vstupují do období politické nejistoty, v níž obě strany budou muset přijít se strategií pro období po Trumpově odchodu.

Před budovou Ministerstva spravedlnosti visí transparent s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. (3. listopadu 2026)
Lidé v Texasu oslavují výsledky voleb na povolební watch party Demokratické strany. (3. listopad 2026)
Podporovatelé demokratů na volební watch party ve státě Texas, kde po 32 letech zvítězil kandidát Demokratické strany. (3. listopadu 2026)
Demokratická kandidátka na guvernérku Nového Mexika Deb Haalandová odpovídá na otázky během rozhovoru v sídle své kampaně v Albuquerque. (9. října 2026)
124 fotografií

Komentátor stanice CNN konstatoval, že přes ohromující vítězství nemají demokraté žádný důvod domnívat se, že mají jistou výhru v prezidentských volbách za dva roky.

„Voliči potrestali prezidenta v měřítku nevídaném od voleb po aféře Watergate v roce 1974 a posunuli se doleva napříč demografickými skupinami a regiony,“ hledal deník The Washington Post paralelu s výsledkem voleb po aféře republikánského prezidenta Richarda Nixona, v nichž demokraté jasně zvýšili svou převahu v obou komorách Kongresu.

Hororový večer pro Trumpa, jatka pro republikány, hodnotí světová média volby

Nesouhlas s Trumpem podle listu rázně přebil i finanční převahu republikánů, kteří do nejdražší kongresové kampaně historie investovali výrazně více než demokraté.

„Prezident řekl voličům, aby volili tak, jako by byl na kandidátních lístcích on, a oni to udělali, čímž poslali jeho vládě rázné napomenutí,“ napsal list The Wall Street Journal.

Voliči, kteří dříve hlasovali pro Trumpa, jej nyní podle tohoto konzervativního deníku vidí jako politika čím dál více odtrženého od reality a problémů běžných lidí. Sám Trump přitom v reakci na výsledky uvedl, že kdyby kandidoval, republikáni by jasně vyhráli.

Být na lístku, vyhráli bychom drtivě. Výsledky jsem ochotný uznat, řekl Trump

Web deníku Politico označil republikánskou porážku za masakr, který „z nejčernějších obav republikánů udělal skutečnost“.

USA Today píše, že díky nevídanému úspěchu budou nyní moci demokraté v Kongresu, kteří byli dosud odkázáni pouze na podávání žalob, výrazně ztížit prezidentovi prosazování jeho agendy.

„Budou moci využít své zákonodárné pravomoci k vyšetřování jeho administrativy a ke zpochybnění politických kroků v celé řadě oblastí,“ napsal list, podle kterého se demokratická ofenziva může týkat například Trumpem zaváděných dovozních cel či války v Íránu.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

Slovem roku 2026 je mogging. Vzešlo z posiloven a zkratky pro alfa samce

ilustrační snímek

Britský slovník Collins v úterý vyhlásil slovo roku 2026, kterým se stal mogging. Výraz, pocházející z internetových fór a kulturistického prostředí, který lze přeložit jako zahanbení, je populární...

4. listopadu 2026  13:36,  aktualizováno  13:47

Krakonoš s aktivisty předal petici za odvolání ředitele KRNAP. Hrozí stávkou

Happening organizovaný občanskými iniciativami k okamžitému odvolání ředitele...

Kolem vedení Krkonošského národního parku (KRNAP) ve středu eskaluje napětí na dvou frontách. Zatímco zástupci ekologických iniciativ a samospráv předali ministru životního prostředí Igoru Červenému...

4. listopadu 2026  13:45

Američané hlasovali proti nenávisti, zní z Madridu. Berlín gratuloval demokratům

Španělský premiér Pedro Sánchez (6. října 2026)

Americká administrativa zůstává po vítězství demokratů v kongresových volbách stejná a Berlín s ní bude dál spolupracovat, prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podle šéfa španělské vlády...

4. listopadu 2026  10:47,  aktualizováno  13:39

Jasný vzkaz, že Američané chtějí politiku, která spojuje, komentoval Obama volby

Bývalý prezident Barack Obama přichází na předvolební shromáždění na podporu...

Američané podle demokratického exprezidenta Baracka Obamy v úterních volbách do Kongresu vyslali jasný vzkaz, že chtějí politiku, která lidi spojuje, nikoli rozděluje, a představitele, kteří nabízejí...

4. listopadu 2026  13:31

Strach o mladou ženu. Zmiňovala únos i zazděné lidi, měla zvláštní prsten

Osmadvacetiletá žena zaměstnala plzeňské strážníky. Tvrdila, že jsou v sochách...

Strach o zdraví mladé ženy měli strážníci v Plzni. Žena jim na vlakovém nádraží tvrdila, že jsou v sochách zazdění lidé a ona cítí jejich duše. Mluvila také o únosu do Německa či o mučení. Jak se...

4. listopadu 2026  13:16

Masakr, trest za rostoucí ceny a Trumpův chaos, píšou v USA o fiasku republikánů

Před budovou Ministerstva spravedlnosti visí transparent s portrétem prezidenta...

Američtí voliči nevídaným způsobem potrestali prezidenta Donalda Trumpa za rostoucí ceny a jeho chaotickou politiku, shodují se americká média v komentářích k výsledkům kongresových voleb. K...

4. listopadu 2026  13:05

Inženýři vedle velitelů, roboty místo obrněnců. Ukrajina mění válčení, říká expert

Bezpečnostní expert Tim Mak

Ukrajina se od roku 2022 stala největší bitevní technologickou laboratoří, která přináší revoluční změny v obranném průmyslu a strategiích. Před invazí tam působilo asi 20 až 30 obranných firem, teď...

4. listopadu 2026  12:52

Zloděje hryzalo černé svědomí, ukradené elektrokolo dovezl policistům

Muže v Kopřivnici zaujalo zaparkované elektrokolo, tak je ukradl. Druhý den se...

Krádež elektrokola za sto tisíc korun vyšetřovali minulý týden policisté v Kopřivnici. Průběh činu i identitu zloděje odhalila bezpečnostní kamera. K jejich překvapení se pachatel druhý den objevil...

4. listopadu 2026  12:51

Lávku přes Sázavu kvůli havarijnímu stavu zavřeli. Postavili ji přitom teprve před 11 lety

Cyklistická lávka přes řeku Sázavu u Zbořeného Kostelce na Benešovsku....

Středočeský kraj nechal uzavřít lávku pro pěší a cyklisty přes Sázavu u obce Zbořený Kostelec na Benešovsku. Kraj tak rozhodl na základě diagnostického průzkumu, který zjistil poškození dřevěných...

4. listopadu 2026  12:45

VIDEO: Bagrista dvoutunovou lžící rypadla zažehl zapalovač, je oficiální rekordman

Neobvyklý výkon se podařil na první pokus a byl zapsán do České databanky...

Parádní kousek se povedl Lukášovi Chlumskému z Litvínova. Lžící přibližně padesátitunového pásového rypadla zažehl malý plastový piezoelektrický zapalovač. Neobvyklý výkon se mu podařil na první...

4. listopadu 2026  12:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Lepší pozdě než nikdy.“ Maďarsko zveřejnilo spisy komunistické tajné policie

Maďarský premiér Peter Magyar a generální ředitel ABTL Bendeguz Gergo Cseh jsou...

Maďarsko ve středu odtajnilo složky komunistické tajné policie a zpřístupnilo jména asi 60 tisíců lidí, kteří jsou ve spisech vedení. Po roce 1989 snahy o otevření komunistických archivů vycházely...

4. listopadu 2026  12:42

Energetika si žádá nové zdroje i flexibilitu, ušetří miliardy, shodli se experti

Na setkání MND Energy Update vystoupili René Neděla, vrchní ředitel sekce...

Česká energetika bude v příštích letech potřebovat nejen nové elektrárny, ale také více flexibility. Jde o schopnosti ukládat elektřinu, když je jí přebytek a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když...

4. listopadu 2026  12:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.