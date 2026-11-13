Jeden z největších útoků. Ukrajinci zasáhli rafinerii ve Volgogradu, změnili taktiku

„V důsledku útoku kyjevského režimu jsou bohužel oběti mezi zaměstnanci jižní průmyslové zóny ve Volgogradu: čtyři lidé zemřeli, dva jsou v nemocnici,“ oznámila správa Volgogradské oblasti.
Podle neoficiálních informací telegramového kanálu Exilenova+ se cílem útoku stala volgogradská rafinérie. Tento útok byl nejméně třináctý od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
Kanál rovněž poznamenal, že ukrajinská armáda v poslední době zřejmě při útocích na ruské rafinerie změnila taktiku. Nad každou z nich vysílá velké množství bezpilotních letounů, které útočí na celou průmyslovou zónu namísto jednotlivých zařízení. Cílem je vyřadit rafinerie z provozu na co nejdelší dobu, píše Exilenova+.
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Podle telegramového kanálu Astra patří zasažená rafinerie koncernu Lukoil a je jednou z největších v Rusku. Po nočním útoku v ní na několika místech hoří. Podnik produkuje benzin, naftu, letecké palivo, mazut a další ropné produkty a zásobuje regiony na jihu Ruska. Už v noci se u čerpacích stanic ve Volgogradu vytvořily fronty.
Ukrajina uvádí, že na podniky ruského petrochemického průmyslu útočí proto, aby omezila zásobování ruských invazních sil palivem a připravila Moskvu o příjmy z prodeje ropy, ze kterých financuje válku.
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Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila 1 198 ukrajinských dronů nad zhruba dvěma desítkami regionů, včetně Volgogradské oblasti, Moskvy a Moskevské oblasti. Kolik dronů celkem do ruského vzdušného prostoru vletělo, Rusko nezveřejňuje.
Dnešní ukrajinský útok patřil k nejrozsáhlejším, přičemž zřejmě největší útok podnikly ukrajinské ozbrojené síly koncem října, kdy Moskva hlásila zničení 1 214 dronů.
Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že v Rostově na Donu zasáhly trosky sestřeleného dronu výrobní halu a způsobily požár. Hoří také skladiště a poškozeno je několik panelových domů či osobních aut. Zranění utrpěl jeden člověk.
Jednoho zraněného hlásí po nočním ukrajinském útoku také úřady v Kurské oblasti, která sousedí s Ukrajinou.