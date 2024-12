VIDEO: Volgograd řeší smradlavý problém, ulice zaplavily fekální stalagmity

Krátké video z kanalizační pohromy sdílel na síti X se sarkastickou poznámkou i někdejší poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko. „Tohle video se objevilo na lokálním telegramovém kanálu ve Volgogradu. Zjevně jim tam prasklo potrubí, je tam slyšet, jak někdo říká: ‚Něco teče ulicemi Volgogradu, vypadá to jako... zmrzlé... cosi.‘ Je to to, co si myslím?“ ptá se diskutérů.

A odpověď je jednoduchá: „Ano!“ Ve Volgogradu nejde ani zdaleka o první podobnou nehodu. Už na podzim roku 2022 zde ulicemi po havárii kanalizace tekly proudy splašků, obyvatelé tehdy sepsali petici, která požadovala potrestání liknavého postupu úřadů.

Jak se zdá, lamentování občanů nikam nevedlo a kanalizační síť ve městě proslaveném jednou z největších bitev 2. světové války zůstává v havarijním stavu. Otázkou zůstává, co bude příště, útvary s poněkud zapáchající pachutí, jež vyhlížejí až umělecky, jen tak něco netrumfne.

Chvilky fekální zábavy si prožila na sklonku letošního října i Moskva, kde praskla natlakovaná kanalizace. Na videích ze sítě Telegram byl vidět obří hnědý gejzír, který tryskal z poškozeného místa. Proud dosahoval až do výšky šestnáctého patra.