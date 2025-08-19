Ukrajina provedla dronový útok na Volgograd, hořelo v rafinérii Lukoilu

Ukrajina provedla noční dronový útok na Volgograd na jihu evropského Ruska. Drony zasáhly rafinérii společnosti Lukoil a nemocnici, oznámil v úterý gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov na sociální síti Telegram. Nálet se podle něj obešel bez obětí a raněných. Ukrajinský server Ukrajinska pravda připomněl, že rafinérie zásobuje ruskou armádu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

„Na jihu Volgogradu v důsledku dopadu trosek bezpilotního letounu začala hořet střecha jedné z budov nemocnice a také začalo hořet v areálu v rafinérie. Na místě zasahují hasiči,“ napsal Bočarov bez dalších podrobností. Během náletu úřady načas přerušily provoz místního letiště.

Ukrajinci trefili obří rafinerii Lukoilu. Rusko hlásí zničení ukrajinské výroby raket

Obyvatelé Volgogradu slyšeli okolo deseti výbuchů, po kterých následovaly požáry, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na informace ze sociálních sítí. Připomněl, že volgogradská rafinérie zásobuje ruskou armádu.

Je to již podruhé v tomto týdnu, kdy nálet ukrajinských dronů během noci způsobil požár v rafinérii ve Volgogradu. „V důsledku pádu trosek (dronů) se rozlily a vzplály ropné látky ve volgogradské rafinérii. Hasiči bojují s ohněm. Podle předběžných údajů nejsou ranění a oběti,“ napsal gubernátor Bočarov 14. srpna.

Volgogradská rafinérie Lukoilu je největší výrobce pohonných hmot na jihu Ruska, její kapacita činí 14,8 milionu tun. Ukrajinské drony ji napadly loni a letos opakovaně, podnik podle tisku po náletech přerušoval výrobu.

Ukrajina provedla noční dronový útok na Volgograd na jihu evropského Ruska. Drony zasáhly rafinérii společnosti Lukoil a nemocnici, oznámil v úterý gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov na...

19. srpna 2025  6:27

