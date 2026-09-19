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Předvyplněné lístky i voják za zády. Koho jsme asi volili? ptají se Rusové

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  16:21
Rusové hlasují ve volbách do Státní dumy. (19. září 2026)

Rusové hlasují ve volbách do Státní dumy. (19. září 2026) | foto: Reuters

Rusové hlasují ve volbách do Státní dumy. Na snímku jsou kandidátní listiny....
Rusové hlasují ve volbách do Státní dumy. (19. září 2026)
Rusové hlasují ve volbách do Státní dumy. (19. září 2026)
Rusové hlasují ve volbách do Státní dumy. (19. září 2026)
30 fotografií
Předvyplněné křížky u Putinovy strany, stovky lístků naráz nacpané do uren i dohled ozbrojenců se samopaly. První válečné parlamentní volby v Rusku provázejí od prvních hodin manipulace a nátlak na voliče. Bizarní situace hlásí i okupovaná ukrajinská území, kde lidé s překvapením zjišťují, že už dávno „odvolili“, aniž by o tom tušili.

V severoruském městě Syktyvkar dostali lidé do rukou hlasovací lístky, kde byl křížek u vládní strany Jednotné Rusko už předvyplněný, na což upozornil komunistický kandidát Oleg Michajlov.

Z Voroněže či Petrohradu se mezitím objevily záznamy zachycující vhazování celých balíků lístků do uren, v Petrohradu členka volební komise nacpala do schránky naráz zhruba stovku hlasů. Hlášeny jsou i poškozené pečetě volebních uren či podezřelé odchody neznámých osob s lístky v Samarské oblasti.

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Nucená účast pak dopadla na zaměstnance státního sektoru. Ti museli dle svědectví svým nadřízeným povinně posílat fotografie vyplněných lístků s hlasem pro Putinovo Jednotné Rusko.

Absurditám čelili i obyvatelé okupovaných částí Ukrajiny. Jak upozornila ukrajinská redakce Rádia Svobodná Evropa s odkazem na místní telegramové kanály, lidem v několika městech a obcích Luhanské oblasti okupační úřady suše oznámily, že už „odvolili v předstihu“. Někteří se pak podle Rádia sami „skoro styděli zeptat“, pro koho vlastně hlasovali. V Doněcké oblasti zase voliči házeli lístky do uren za přímého dohledu ozbrojeného ruského vojáka.

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Na falšování volební účasti upozornil mimo jiné nezávislý volební analytik Ivan Šukšin, jehož zjištění citoval portál Meduza. Podle Šukšina vykazují data z územních volebních komisí v několika ruských regionech výrazné anomálie, nepřirozené výkyvy a manipulace zaznamenal konkrétně v Dagestánu, Ivanovské oblasti a v Kabardsko-Balkarsku.

Režim se před hlasováním také postaral o to, aby voliči neměli žádnou protiválečnou alternativu. Liberální stranu Jabloko, jediné oficiálně registrované uskupení kritizující invazi, minulý měsíc vyřadil z voleb ruský Nejvyšší soud. Řada dalších protiválečných politiků byla uvězněna nebo uprchla do zahraničí.

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Průběh voleb ovlivňují i ukrajinské údery. V Soči například musely být volební místnosti dočasně uzavřeny kvůli hrozbě náletu dronů.

Evropská unie i ukrajinská vláda hlasování ostře odsoudily a označily jej za nezákonnou frašku. Mluvčí Evropské komise Christian Wigand zdůraznil, že Brusel nikdy neuzná konání ani výsledky těchto pseudovoleb na dočasně okupovaných ukrajinských územích.

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