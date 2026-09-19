V severoruském městě Syktyvkar dostali lidé do rukou hlasovací lístky, kde byl křížek u vládní strany Jednotné Rusko už předvyplněný, na což upozornil komunistický kandidát Oleg Michajlov.
Z Voroněže či Petrohradu se mezitím objevily záznamy zachycující vhazování celých balíků lístků do uren, v Petrohradu členka volební komise nacpala do schránky naráz zhruba stovku hlasů. Hlášeny jsou i poškozené pečetě volebních uren či podezřelé odchody neznámých osob s lístky v Samarské oblasti.
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Nucená účast pak dopadla na zaměstnance státního sektoru. Ti museli dle svědectví svým nadřízeným povinně posílat fotografie vyplněných lístků s hlasem pro Putinovo Jednotné Rusko.
Absurditám čelili i obyvatelé okupovaných částí Ukrajiny. Jak upozornila ukrajinská redakce Rádia Svobodná Evropa s odkazem na místní telegramové kanály, lidem v několika městech a obcích Luhanské oblasti okupační úřady suše oznámily, že už „odvolili v předstihu“. Někteří se pak podle Rádia sami „skoro styděli zeptat“, pro koho vlastně hlasovali. V Doněcké oblasti zase voliči házeli lístky do uren za přímého dohledu ozbrojeného ruského vojáka.
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Na falšování volební účasti upozornil mimo jiné nezávislý volební analytik Ivan Šukšin, jehož zjištění citoval portál Meduza. Podle Šukšina vykazují data z územních volebních komisí v několika ruských regionech výrazné anomálie, nepřirozené výkyvy a manipulace zaznamenal konkrétně v Dagestánu, Ivanovské oblasti a v Kabardsko-Balkarsku.
Režim se před hlasováním také postaral o to, aby voliči neměli žádnou protiválečnou alternativu. Liberální stranu Jabloko, jediné oficiálně registrované uskupení kritizující invazi, minulý měsíc vyřadil z voleb ruský Nejvyšší soud. Řada dalších protiválečných politiků byla uvězněna nebo uprchla do zahraničí.
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Průběh voleb ovlivňují i ukrajinské údery. V Soči například musely být volební místnosti dočasně uzavřeny kvůli hrozbě náletu dronů.
Evropská unie i ukrajinská vláda hlasování ostře odsoudily a označily jej za nezákonnou frašku. Mluvčí Evropské komise Christian Wigand zdůraznil, že Brusel nikdy neuzná konání ani výsledky těchto pseudovoleb na dočasně okupovaných ukrajinských územích.