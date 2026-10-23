Zatím z Íránu místo balistických raket do Izraele dorazili jenom plameňáci, kteří přelétají do Afriky.
„Je to jisté, můj známý říkal, že má informaci, že dneska večer nebo zítra Írán znovu udeří,“ říkala mi minulý pátek kamarádka z Haify, se kterou jsme se jely podívat na „íránské“ plameňáky odpočívající v nádržích na jih od Haify. Těchto zpráv, že útok je jistý, protože známý známého hodně ví, bylo za poslední rok nespočet. Tu a tam se svou předpovědí trefí.
„Netanjahu prosazoval tento měsíc další útok na Írán, ale americký prezident Donald Trump akci zablokoval.“