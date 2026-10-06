V Quebecu vyhráli separatisté. Počkají na konec Trumpa, pak chtějí nezávislost

Kanadská televize CBC v této souvislosti mluví o velké zkoušce pro premiéra Marka Carneyho. PQ by mohla získat téměř 60 křesel, takže by jí chybělo jen několik k většině ve 127členném zákonodárném sboru. Pro případné fungování menšinové vlády bude odkázána na podporu části opozičních poslanců.
Druzí v pondělních volbách skončili liberálové, kteří podle televize CBC budou mít 40 mandátů. Dosud vládnoucí Koalice pro budoucnost Quebeku (CAQ) podle odhadů nezíská ani jedno křeslo a o mandát přijde i její předsedkyně, premiérka Christine Fréchetteová. Před volbami měla CAQ 79 křesel.
Šéf vítězné PQ Paul St-Pierre Plamondon v projevu k příznivcům znovu mluvil o nezávislosti provincie. „Nadále o té zemi sním a představuji si ji,“ řekl. „Ten sen se jednoho dne splní,“ podotkl také. Už dříve ale ujistil, že s dalším referendem o nezávislosti počká, až nebude v úřadu americký prezident Donald Trump.
Trump po svém znovuzvolení v roce 2024 opakovaně označoval Kanadu za 51. stát USA a vyzýval k jejímu připojení, což drtivá většina Kanaďanů nesla nelibě.
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I tak podle CBC bude nyní v praxi prověřena schopnost premiéra Carneyho provést zemi krizí a zároveň přesvědčit Quebec, že je ceněnou součástí federace, aniž by přitom dodal další munici separatistickému hnutí.
Většinově frankofonní provincie už o nezávislosti hlasovala v referendech v letech 1980 a 1995. V obou případech voliči odtržení odmítli, ve druhém hlasování těsným poměrem 50,58 ku 49,42 procenta.
Quebec, hlavní město stejnojmenné provincie
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