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V Quebecu vyhráli separatisté. Počkají na konec Trumpa, pak chtějí nezávislost

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  9:31
Šéf separatistické Quebecké strany (PQ) Paul St-Pierre Plamondon slaví...

Šéf separatistické Quebecké strany (PQ) Paul St-Pierre Plamondon slaví vítězství ve volbách. (5. října 2026) | foto: ČTK

Šéf separatistické Quebecké strany (PQ) Paul St-Pierre Plamondon (5. října 2026)
Separatistická Quebecká strana (PQ) slaví vítězství ve volbách. (5. října 2026)
Premiérka Quebecu Christine Fréchetteová ve volebním štábu strany Koalice pro...
Šéf separatistické Quebecké strany (PQ) Paul St-Pierre Plamondon slaví...
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Separatistická Quebecká strana (PQ) vyhrála pondělní volby v kanadské frankofonní provincii Quebec, nezískala však dost křesel, aby mohla vládnout sama. Strana se nicméně po více než deseti letech vrací k moci se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě.

Kanadská televize CBC v této souvislosti mluví o velké zkoušce pro premiéra Marka Carneyho. PQ by mohla získat téměř 60 křesel, takže by jí chybělo jen několik k většině ve 127členném zákonodárném sboru. Pro případné fungování menšinové vlády bude odkázána na podporu části opozičních poslanců.

Druzí v pondělních volbách skončili liberálové, kteří podle televize CBC budou mít 40 mandátů. Dosud vládnoucí Koalice pro budoucnost Quebeku (CAQ) podle odhadů nezíská ani jedno křeslo a o mandát přijde i její předsedkyně, premiérka Christine Fréchetteová. Před volbami měla CAQ 79 křesel.

Šéf vítězné PQ Paul St-Pierre Plamondon v projevu k příznivcům znovu mluvil o nezávislosti provincie. „Nadále o té zemi sním a představuji si ji,“ řekl. „Ten sen se jednoho dne splní,“ podotkl také. Už dříve ale ujistil, že s dalším referendem o nezávislosti počká, až nebude v úřadu americký prezident Donald Trump.

Trump po svém znovuzvolení v roce 2024 opakovaně označoval Kanadu za 51. stát USA a vyzýval k jejímu připojení, což drtivá většina Kanaďanů nesla nelibě.

Test kanadské jednoty. Provincie Alberta uspořádá referendum o odtržení

I tak podle CBC bude nyní v praxi prověřena schopnost premiéra Carneyho provést zemi krizí a zároveň přesvědčit Quebec, že je ceněnou součástí federace, aniž by přitom dodal další munici separatistickému hnutí.

Většinově frankofonní provincie už o nezávislosti hlasovala v referendech v letech 1980 a 1995. V obou případech voliči odtržení odmítli, ve druhém hlasování těsným poměrem 50,58 ku 49,42 procenta.

Quebec, hlavní město stejnojmenné provincie

Quebec, hlavní město stejnojmenné provincie

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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