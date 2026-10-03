Jak nás ovšem možné další budoucí spory a rostoucí nespokojenost značné části evropského obyvatelstva mohou posunout do postupné bezvýznamnosti? Stane se z Evropy skanzen pro Američany a bohaté Asijce?
Protestní krajně pravicová strana AfD (Alternativa pro Německo) dál stoupá na žebříčku popularity, už by ji volila bezmála třetina Němců. Co to vlastně znamená?
Ukazuje se, že strategie velkých zavedených stran – držet AfD v izolaci, vytlačovat ji na politický okraj a kriminalizovat jak její představitele, tak samotné voliče – se očividně nevyplácí. Drtivé vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku by mělo být poslední výstrahou a budíčkem zejména pro křesťanské demokraty (CDU), kteří vládnou i na celoněmecké úrovni. Mimochodem právě oni měli největší propad a ztratili jednoznačně nejvíce voličů. Ignorovat zatvrzelým odmítáním jakékoliv spolupráce nejenom AfD, ale i levicové síly (v čele s postkomunistickou Die Linke, jež také výrazně posiluje, a dokonce nyní vyhrála se ziskem 25,7 % zemské volby v Berlíně, pozn. red.) je cestou do pekel. Politika takzvané „Brandmauer“, tedy „protipožární zdi“, která deklaruje, že s těmito silami nebude CDU nikdy a nijak spolupracovat a bude je držet v izolaci, vedla za pět let pouze ke zdvojnásobení zisků AfD.
Spousta lidí se i přes silnou mediální masáž za svou volbu už nestydí. To je obrovské varování pro „salonní“ strany.