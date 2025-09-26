Občané o dalším směřování země, která se nachází ve zlomovém okamžiku rozhodnou v neděli 28. září. Po volbách bude jasné, jestli země bude pokračovat v západním kurzu nastaveném současnou vládou, či se více zaměří na Rusko.
Kam Moldavané volí
Občané rozhodnou o novém složení jednokomorového parlamentu, který je nejvyšším orgánem Moldavska. V tajné a přímé volbě zvolí 101 nových poslanců na následující čtyřletí období.
Moldavská republika
Jejich mandáty následně musí potvrdit moldavský Ústavní soud, který je v případě porušení volebních zákonů neuzná. Nově zvolení poslanci poté většinovým hlasováním zvolí předsedu.
Kdy jsou volby
Na rozdíl od našich zvyklostí jsou parlamentní volby v Moldavsku jen jednodenní, probíhají navíc vždy v neděli. Letos připadají na 28. září a konají se v řádném termínu na rozdíl od předchozích voleb v roce 2021.
Ty způsobil pád vlády kritizovaného premiéra Iona Chicu, který v prosinci 2020 v návaznosti na protesty odstoupil. Odchod z funkce oznámil den před koncem funkčního období proruského prezidenta Igora Dodona.
Volební systém
Parlamentní volby v Moldavsku probíhají v jediném celostátním obvodu, všichni kandidáti jsou tedy uvedeni na jednotné kandidátce po celé zemi. Tak je však pro účely sčítání rozdělena do třiceti pěti Územně správních celků. K nim se přidávají hlasy ze zahraničí jako samostatný celek. A právě ty by mohli hrát rozhodující roli.
Moldavsko je parlamentní republikou s prezidentem jako ceremoniální hlavou státu, zákonodárnou moc má jednokomorový parlament.
Uzavírací klauzule je trojí. Koalice pro vstup do moldavského Parlamentu potřebují alespoň sedm procent hlasů, samostatné strany potřebují získat nejméně pět procent. Nezávislým stačí pro postup dvě procenta.
Kdo kandiduje?
Do zářijových parlamentních voleb v Moldavsku se přihlásilo patnáct samostatných stran, čtyři koalice a čtyři nezávislí kandidáti. Dosavadní volební průzkumy nepředpovídají jasné vítězství ani jedné ze stran, naopak ukazují, že celá třetina voličů dosud není rozhodnutá.
- Momentálně nejvíce favorizovaná je Strana akce a solidarity (PAS) současné prezidentky Maiy Sandu, která s přehledem vyhrála volby v roce 2021 a v parlamentu má většinu. Proevropské uskupení by dle agentury Reuters nyní získalo 24,9 procenta hlasů.
- V těsném závěsu je hlavní proruská síla Patriotický volební blok (BEP). Aliance socialistických a komunistických stran by získala jen o dvě desetiny procentního bodu méně.
- Na třetí příčce se umisťuje blok Alternativa, jež se označuje za proevropský, současná vláda jej však nařkla ze skrývání prokremelské propagandy. Získal by 7.2 procenta hlasů.
- Uzavírací klauzuli by také překročila levicová a antisystémová strana Partidul Nostru (PN – Naše strana), která by dle Reuters získala 5.4 procenta hlasů.
Proč jsou letošní volby důležité
V Moldavsku se, stejně jako v předchozích volebních termínech, i letos řeší otázka budoucího směřování země, která se dlouhodobě potýká s bezpečnostními i ekonomickými problémy. Ty se ještě zhoršily během funkčního období současné vlády vlivem války na Ukrajině.
Historie Moldavska
Obavy se navíc prohloubily v polovině letošního roku, kdy se moldavský premiér Dorin Recean nechal slyšet, že Rusko se chystá na vojenský vpád do Podněstří a nastolení prokremelské vlády v zemi. „Bratrskou pomoc“ by podle něj mohla schválit teoretická příští proruská vláda.
Podle zahraničního redaktora iDNES.cz Adama Hájka jde podle Rusů o poslední možnost, jak zastavit směrování Moldavska na západ. „Jenže ani prozápadní vláda si není vůbec jistá v kramflecích,“ píše v textu o napjaté předvolební situaci v zemi.
Nadcházející volby podle prezidentky rozhodnou, zda se její země stane stabilní demokracií, nebo ji ruské destabilizační snahy odvrátí od Evropy a od budoucího členství v Evropské unii.
Podle průzkumů má k vítězství v parlamentních volbách nakročeno Sanduové proevropská Strana akce a solidarita (PAS). Ale mohla by ztratit většinu v parlamentu, takže bude muset pravděpodobně nalézt partnera mezi menšími stranami, spekuluje se o Alternativním bloku.
V Moldavsku přituhuje. Evropané chystají okupaci, našeptává před volbami Moskva
Bude země dále směřovat k EU nebo ne?
Moldavská prezidentka Maia Sandu již dříve volby označila za nejdůležitější v historii země. Počátkem září také na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku prohlásila, že Rusko vede proti Moldavsku hybridní válku a pokouší se ovlivnit výsledek voleb.
Podle Sandu je problematická i snaha o uplácení voličů. Nedávno se například ukázalo, že proruský oligarcha Ilan Šor nabízel občanům desetitisícové částky za účast na protivládních demonstracích.
Šor v roce 2023 odsouzený za podíl na bankovní krádeži stál také v čele stejnojmenné strany, kterou v téže době moldavský ústavní soud prohlásil za protiústavní a její činnost byla zakázána.
Ruský vliv na volby
Vměšování Ruska do moldavských voleb není žádným tajemstvím. Jen před necelými dvěma měsíci poslal soud tehdejší guvernérku autonomní oblasti Gagauzie Evghenii Gutsulovou na sedm let do vězení kvůli nezákonnému financování strany Šor z ruských zdrojů. Moskva však nařčení z financování i snahy pokusů o vměšování do voleb odmítá.
Gutsulová i další Šorovi spolupracovníci se pak ocitají na sankčních seznamech. Počátkem letošního září premiér Recean oznámil, že stát zablokuje finanční prostředky patnácti dalších lidí včetně bývalé guvernérky Gagauzie Iriny Vlah, kterou viní ze „zhoubných vměšovacích aktivit,“ jak píše moldavský web Stiri.
Zmrazit slíbil mimo jiné také finance politického bloku Victorie v jehož čele stojí právě Šor. Blok se pokoušel o registraci a účast v nedělních parlamentních volbách. Šor dle České televize na sjezdu v Moskvě prohlásil, že se v případě vítězství bude pokoušet o „unii s Ruskem.“
Jen před pár dny agentura AP napsala, že moldavské úřady oznámily provedení 250 razií a zadržení 74 lidí při při vyšetřování údajného plánu na podněcování nepokojů. Prezidentka Sandu v návaznosti obvinila Moskvu z utrácení stovek milionů eur ve snaze volby ovlivnit.
Moldavsko a složitá historie
Malá země s méně než poloviční rozlohou České republiky, ve které žije okolo dvou a půl milionů obyvatel, je vklíněná mezi Ukrajinu a Rumunsko. Řadí se mezi nejchudší státy Evropy.
Země v roce 1991 vyhlásila nezávislost na Sovětském svazu a téměř od té doby také řeší otázku v návaznosti odtržené Podněsterské republiky. Pás ruskojazyčného území na východě země u hranic s Ukrajinou se nedočkal mezinárodního uznání autonomie, obyvatelé ji však schválili v referendu.
Ačkoli Podněstří formálně neuznala ani Moskva, ruští vojáci separatisty podpořili už v devadesátých letech. Od té doby v oblasti udržuje stálý vojenský sbor čítající zhruba 1500 mužů, označovaný za mírovou misi.