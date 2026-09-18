Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sociální demokraté v Meklenbursku předstihli AfD, ukázal průzkum před volbami

Autor: ,
  8:58
Volební plakát německé SPD k blížícím se zemským volbám v Meklenbursku-Předním...

Volební plakát německé SPD k blížícím se zemským volbám v Meklenbursku-Předním Pomořansku (20. srpna 2026) | foto: ČTK

Mítink AfD ve Schwerinu Meklenbursku-Předním Pomořansku (13. září 2026)
Manuel Schwesigová, premiérka Meklenburska-Předního Pomořanska za SPD (10. září...
Volební plakát německé SPD do zemských voleb v Meklenbursku-Předním Pomořansku...
Mítink AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku (13. září 2026)
74 fotografií
Nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku podle nového průzkumu vyhraje sociální demokracie (SPD), Alternativa pro Německo (AfD) skončí s rozdílem procentního bodu na druhém místě. Průzkum institutu Forschungsgruppe Wahlen (FGW) je letos první, podle kterého nevyhraje AfD. V Berlíně, kde se rovněž v neděli konají volby, předpovídá průzkum vítězství Levice před křesťanskými demokraty (CDU) kancléře Friedricha Merze.

Před dvěma týdny se konaly zemské volby v Sasku-Anhaltsku, které se značným náskokem vyhrála AfD. Zemská tajná služba ji přitom už od roku 2023 vede jako prokazatelně pravicově extremistickou.

AfD získala 43,8 procenta hlasů, druhou CDU podpořilo jen 17,2 procenta voličů. Většina průzkumů přitom předpovídala AfD zisk kolem 41 až 42 procent, nanejvýš 43 procent. CDU slibovaly průzkumy 22 až 23 procent.

Průzkumy pro Meklenbursko-Přední Pomořansko, které stejně jako Sasko-Anhaltsko leží na východě Německa, celý letošní rok předpovídaly vítězství AfD. Sociální demokracie současné zemské premiérky Manuely Schwesigové ale v posledních týdnech mocně dotahovala.

Nový průzkum pro stanici ZDF je první, který připisuje vítězství ve volbách do sněmu ve Schwerinu sociálním demokratům. Získali by podle něj 37 procent hlasů, zatímco AfD jen 36 procent. FGW udává, že její průzkum je reprezentativní a statistická chyba je mezi dvěma a třemi procentními body.

CDU kancléře Merze si v průzkumu pro Meklenbursko-Přední Pomořansko dál pohoršila, dostala by jen šest procent hlasů. Měla by tedy jen o procentní bod více, než je potřebné pro vstup do sněmu.

Merzovi hrozí tři volební rány v řadě. Bude vrávorat a už se nezvedne, věští experti

Byl by to její nejhorší výsledek v jakýchkoli zemských volbách od vzniku spolkové republiky v roce 1949. Byla by to také další tvrdá rána pro autoritu kancléře Merze, který už tak musí odrážet spekulace o svém brzkém konci ve funkci.

Další ránou by pro CDU byla prohra v boji o berlínskou radnici. Podle nejnovějšího průzkumu FGW pro stanici ZDF ale i to hrozí. Levice vedená Elif Eralpovou by mohla získat 22 procent hlasů, zatímco CDU v čele se Stefanem Eversem 20 procent. AfD se podle průzkumu dlouhodobě drží na 18 procentech.

Zisk z posledních voleb v roce 2023 by tak zdvojnásobila. Zelení mají v novém průzkumu 15 a SPD 12 procent. Podle žádného průzkumu z posledních dní by nebyla po volbách možná koalice dvou stran. Nejpravděpodobnější je, že Berlínu bude vládnout levicová koalice Levice, Zelených a SPD nebo středová koalice CDU, Zelených a SPD.

Vy nevadíte, volte nás. AfD se v Berlíně neobejde bez hlasů migrantů

Volební místnosti se v Meklenbursku-Předním Pomořansku i v Berlíně otevřou v neděli v 8:00 a uzavřou v 18:00. Veřejnoprávní stanice ARD a ZDF následně zveřejní prognózy.

Předběžné výsledky obou voleb lze čekat v neděli pozdě večer či v noci na pondělí. Ještě v neděli bude o dopadu voleb jednat předsednictvo Merzovy CDU, v pondělí jsou pak na programu tiskové konference jednotlivých stran.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Zvrátí Cimický pětiletý trest? Soud znovu řeší známého psychiatra

Psychiatr Cimický dál léčí ženy

Odvolací Městský soud v Praze v pátek projednává kauzu psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud pro Prahu 8 mu na konci dubna nepravomocně uložil pětiletý nepodmíněný trest vězení a desetiletý zákaz...

18. září 2026,  aktualizováno  9:07

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky (18. září 2026)

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně ode dneška nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli. Nově se...

18. září 2026  9:03

Sociální demokraté v Meklenbursku předstihli AfD, ukázal průzkum před volbami

Volební plakát německé SPD k blížícím se zemským volbám v Meklenbursku-Předním...

Nedělní volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku podle nového průzkumu vyhraje sociální demokracie (SPD), Alternativa pro Německo (AfD) skončí s rozdílem procentního bodu na druhém místě. Průzkum...

18. září 2026  8:58

Volby v Uherském Hradišti: Blaha může být počtvrté starostou, problém je parkování

Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti čeká proměna, její realizace ale ještě...

Hotový nový zimní stadion a proměna městské dopravy jsou dva hlavní dokončené projekty současného vedení Uherského Hradiště v uplynulém čtyřletém období. Opozice kritizuje nerealizovaný systém...

18. září 2026  8:55

Tragédie na Českobudějovicku, po nárazu do stromu v autě uhořel člověk

Tragická nehoda se stala u Lipanovic. V autě uhořel člověk. (18. září 2026)

Tragická nehoda se stala ráno na Českobudějovicku. Auto tam vyjelo ze silnice a po nárazu do stromu začalo hořet. Uhořel v něm jeden člověk. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřují policisté.

18. září 2026  8:55

Praha na svých pozemcích regulovala výdejní boxy. Jinde pravidla neplatí

ilustrační snímek

Lidem v libeňské Kubišově ulici dlouhodobě vadí, že je v ní výdejní box GLS. Nelíbí se jim, že kvůli němu ztratili výhled na Prahu, a také to, že kvůli zásobování do ulice přijíždí více aut. Petici...

18. září 2026  7:28

Nejdřív přijde varovná SMS, pak výbuch. Ruské drony děsí obyvatele Rumunska

V rumunské Konstanci vybuchl ukrajinský námořní dron. (5. června 2026)

Nejdříve přijde varovná SMS, pak se ozve výbuch. Pro osmačtyřicetiletého Roberta Mariana z rumunského města Isaccea se ruské drony útočící jen několik set metrů přes Dunaj staly zdrojem nekončícího...

18. září 2026  6:57

Špidla ve videu shání lidi do nové strany. Varuje před rostoucí nerovností

Špidla ve videu shání lidi do nové strany. Varuje před rostoucí nerovností

Expremiér Vladimír Špidla vysvětluje v novém videu důvody, které vedly k založení Nové sociální demokracie. Mluví v něm o rostoucích majetkových rozdílech, nerovném přístupu k veřejným službám,...

18. září 2026  6:52

Od prezidenta či Reichela. Tepličan vydraží kravaty pro děti, sehnal cenné kusy

František Erbert z Teplic chystá dražbu kravat známých osobností, přičemž...

Pětadvacet kravat známých osobností bude v pondělí 21. září v 18 hodin dražit František Erbert z Teplic. Výtěžek aukce, která se koná v Zahradním domě, je určen pro Dětský domov Tuchlov.

18. září 2026  6:47

Sestra Kim Čong-una hrozí odvetou za cvičení USA. KLDR posílí jaderné zbraně

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong (3. září 2025)

Sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una Kim Jo-čong varovala před „útočnější“ reakcí Pchjongjangu na vojenská cvičení Spojených států a jejich spojenců. Za hlavní zdroj rostoucího napětí na...

18. září 2026  6:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Íránci zaútočili na ropný tanker v Hormuzském průlivu. Loď začala hořet

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Íránské revoluční gardy zaútočily v Hormuzském průlivu na ropný tanker plující pod vlajkou Toga. Podle íránských státních médií loď po zásahu začala hořet. Osud posádky zatím není známý a není ani...

18. září 2026  6:22

Kvůli jedné chybě majitelé nemovitostí tratí miliony. Třetina Čechů ji stále dělá

Ve spolupráci
Pojištění nemovitosti není totéž, co pojištění domácnosti.

Mnoho Čechů stále žije v iluzi, že jejich pojistná smlouva sjednaná před více než pěti lety je dostatečná. Aktuální data však ukazují, že podpojištění je v Česku masivním problémem, který může při...

18. září 2026  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet