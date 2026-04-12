Sledujte výsledky maďarských voleb ONLINE: Data a interaktivní grafika

Maďarsko v neděli rozhoduje o svém dalším směřování a klíčové bude každé sečtené procento. Sledujte s námi průběžné výsledky parlamentních voleb a zjistěte, jak se vyvíjí souboj mezi středopravou stranou Tisza vedenou Péterem Magyarem a národněkonzervativním Fideszem premiéra Viktora Orbána.
Volební komise v Budapešti začíná sčítat hlasy odevzdané v parlamentních volbách. (12. dubna 2026) | foto: Elisabeth MandlReuters

Výsledek voleb rozhodně o tom, zda Fidesz po 16 letech skončí u moci. Už během odpoledne se ukázalo, že k nim přišlo nejvíce voličů od pádu komunismu. V 18:30, tedy půl hodiny před uzavřením volebních místností, účast činila 77,8 procenta. Různé průzkumy provedené ještě před volbami ukazují na vítězství strany Tisza, rozchází se však v tom, zda má šanci v parlamentu získat dvoutřetinovou většinu potřebnou pro změnu ústavy.

Výsledky voleb 2026 v Maďarsku

FIDESZ-KDNP

39,38 %
strana získala 558 397 hlasů
46

TISZA

51,98 %
strana získala 737 089 hlasů
40

Naše vlast

6,07 %
strana získala 86 100 hlasů
7

DK

1,18 %
strana získala 16 678 hlasů
0

MKKP

0,77 %
strana získala 10 855 hlasů
0

M. Romák Ors.

0,29 %
strana získala 4 089 hlasů
0

MNOÖ

0,27 %
strana získala 3 820 hlasů
0
