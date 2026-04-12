Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Národní volební úřad (NVI) předpokládá, že okolo 20:00 začne se zveřejňováním průběžných výsledků. Podle posledního průzkumu agentury Median by Tisza mohla získat 135 křesel. Agentura 21 Research Center přisuzovala Magyarově straně podporu 55 procent voličů.
Rychlost sčítání bude ovlivňovat řada faktorů, mimo jiné to, jakou cestou voliči hlasy odevzdali a zda se přepočet týká celonárodní kandidátky, nebo jednomandátových obvodů. V Maďarsku se kandidáti ucházejí o 199 mandátů, z toho 93 je rozděleno poměrným systémem a o 106 se rozhoduje v jednomandátových obvodech, kde vítěz bere vše.
Účast v Maďarsku trhala rekordy. Volilo nejvíc lidí od pádu komunismu
Předběžné výsledky budou známé ještě v noci na pondělí, konečný stav hlasování v případě těsných soubojů ale bude jasný možná až za týden v sobotu, napsal portál Hungary Today s tím, že průtahy může způsobit sčítání korespondenčních hlasů a hlasů odevzdaných v zahraničí.
Výsledky voleb 2026 v Maďarsku
„Maďaři dnes píší dějiny, ve volbách si vyberou mezi Východem a Západem, řekl v neděli Magyar. Tisza podle něho vyhraje, otázkou je podle něj jen to, zda jeho strana získá v novém parlamentu prostou, anebo dvoutřetinovou většinu.
Orbán v neděli uvedl, že rozhodnutí lidí ve volbách je třeba respektovat. Podle portálu 24.hu zároveň zmínil, že by Fidesz musel utrpět skutečně velkou porážku, aby on odstoupil z funkce předsedy strany.
Babiš před začátkem voleb v Maďarsku podpořil Orbána. Věří ve stabilitu
Obě hlavní strany se vzájemně obviňují z volebních podvodů a odborníci varují, že výsledek parlamentních voleb se může stát předmětem soudních sporů bez ohledu na to, kdo zvítězí.
Orbánův mluvčí Zoltán Kovács už v neděli obvinil Tiszu, že se v případě prohry chystá zaútočit na sídlo vlády. Podotkl, že Magyarova strana svůj volební večer naplánovala na místě nedaleko Orbánovy rezidence.
„Stačí malá procházka, aby se dav sledující výsledky pustil do akce,“ varoval Kovács podle portálu Politico.
Maďarské volby jsou jsou všeobecně považovány za nejvýznamnější v Evropě v letošním roce. Orbán, který je nejdéle sloužícím lídra členské země Evropské unie, by mohl přijít o moc po 16 letech.