„Nebezpečí! Zastavme je!“ Orbán sází na billboardy s Magyarem i Zelenským

Dominika Hovadová
  18:40
Od naší zpravodajky v Maďarsku - Předvolební Maďarsko zaplnily plakáty a billboardy s hesly o jistotě i změně. Jeden z nich však v ulicích hlavního města bije do očí nejvíce. Neslibuje lepší budoucnost, varuje před „nebezpečím“. Spojení opozičního lídra Pétera Magyara s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským odhaluje, na co Fidesz v závěru kampaně vsadil.
Kdo v těchto dnech přijede do Maďarska, tomu i bez předchozí znalosti místní politiky rychle dojde, že se blíží volby. Plakáty visí na sloupech, billboardy lemují hlavní tahy i příjezdy do měst, tváře kandidátů se střídají s hesly o změně, jistotě nebo ochraně země. V té záplavě barev a sloganů ale jeden motiv vystupuje nápadněji než ostatní.

Na velkoformátových plochách se objevují černobílé portréty ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a šéfa opoziční Tiszy a Orbánova vyzyvatele Pétera Magyara. Vizuál je strohý, temný a postavený tak, že působí jako varování před nepřítelem. „Nebezpečí! Zastavme je! Pouze Fidesz. 12. dubna,“ dočtou se voliči na plakátech.

Vládní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána se dlouhodobě snaží přesvědčit voliče, že země stojí před zásadní volbou mezi bezpečím a chaosem. Orbán se prezentuje jako politik, který Maďarsko udrží mimo válku a mimo tlak zvenčí. Opozici naopak vykresluje jako sílu, která by zemi přiblížila Bruselu, Kyjevu a podle vládní rétoriky i nebezpečí zatáhnutí do konfliktu.

Billboardy s Magyarem a Zelenským tenhle vzkaz převádějí do vizuální podoby. Domácí politický soupeř na nich není představen jako rival s jiným názorem, ale jako součást širší hrozby. V kampani, která se odehrává ve stínu války na Ukrajině, sporů s Evropskou unií i únavy části společnosti z dlouholetého Orbánova vládnutí, je to dle expertů silná a snadno čitelná zkratka.

Letošní volby patří podle průzkumů k nejtěsnějším za poslední roky. Orbán se uchází o další mandát po šestnácti letech u moci, tentokrát ale čelí nejsilnější výzvě od nástupu své dominance. Péter Magyar, ještě nedávno muž spojený s vládním táborem, se během posledních dvou let proměnil v hlavní tvář odporu proti systému, který sám pomáhal budovat. Jeho strana Tisza se z okrajového projektu posunula mezi nejvážnější uchazeče o vítězství.

Z billboardu, který na první pohled působí jen jako předvolební tah, se tak stává přesný symbol letošní maďarské kampaně. Méně než souboj programů připomíná zápas o to, kdo dokáže silněji pojmenovat hrozbu – a kdo přesvědčí veřejnost, že právě on před ní stojí jako poslední hráz.

