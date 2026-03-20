Volby v Maďarsku 2026: Kdy se konají, kdo může sesadit Viktora Orbána

Matouš Waller
  15:32
Necelé dvě stovky nových poslanců vyberou voliči v Maďarsku v parlamentních volbách 12. dubna 2026. Nejvýznamnějším vyzyvatelem dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána je šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar. Průzkumy zatím favorizují opozici a pod předsedou vlády se po dlouhých patnácti letech třese židle.
Současný maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) a jeho hlavní rival Péter Magyar na půdě Evropského parlamentu v roce 2024. | foto: European Union 2024 - Alain Rolland

Výhled na maďarský parlament
Maďarský premiér Viktor Orbán (14. února 2026)
Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar (5. ledna 2026)
Předvolební billboard Orbánovy strany Fidesz (19. října 2025)
Maďarsko čekají parlamentní volby, který by mohly po 15 letech přinést změnu. Voliči rozhodnou o nové vládě i premiérovi. Politický systém v Maďarsku je podobný tomu českému – země je parlamentní republikou, nejsilnější funkcí je tedy předseda vlády. Hlava státu zastává především reprezentativní funkci.

Obsah

Kdy se konají maďarské parlamentní volby

Na rozdíl od českých zvyklostí jsou parlamentní volby v Maďarsku pouze jednodenní – proběhnou v neděli 12. dubna 2026. Kampaň oficiálně začala v sobotu 21. února, neoficiálně však už běží delší dobu – zemi už od podzimu plní plakáty a billboardy s předvolebními slogany.

Maďarské volby 2026
termínneděle 12. dubna 2026
parlamentjednokomorový Zemský sněm (Országgyűlés)
poslanci199
volební systém93 poslanců ze stranických kandidátek
106 v jednomandátových volebních obvodech
hlavní stranyFidesz (pravicová Maďarská občanská unie)
Tisza (konzervativní populistická Respekt a svoboda)
lídřiViktor Orbán (šéf Fideszu od roku 2003, premiér)
Péter Magyar (diplomat a právník)

Občané zvolí 199 nových poslanců jednokomorového parlamentu Országgyűlés (Zemský sněm).

Ve všech parlamentních volbách od roku 2010 s přehledem vítězí populistická pravicová strana Fidesz – Maďarská občanská unie, v jejímž čele už od roku 2003 stojí současný maďarský premiér Viktor Orbán. Vítězství v letošních volbách však s jistotou očekávat nemůže, volební průzkumy už dlouho řadí Fidesz na druhé místo.

Vzhledem k dlouhodobé pozici Maďarska půjde o jedny z nejzajímavějších voleb letošního roku, které bude se zájmem sledovat Washington i Moskva.

Jaký má Maďarsko volební systém? Specifický

O něco nižší počet získaných hlasů a zdánlivá prohra by však Orbánovu Fideszu paradoxně nemusely vadit. Svou roli v tom hraje specifický volební systém. Maďarsko jej v parlamentních volbách používá od roku 2014, o tři roky jej dříve schválila právě Orbánova vláda.

Země je pro účely voleb rozdělena na 106 volebních obvodů s unikátními kandidátními listinami. Z každého obvodu vzejde jediný vítěz zvolený většinový systémem – tedy ten kandidát, který získá nejvíce hlasů.

Zbylých 93 poslanců občané volí z jednotné kandidátní listiny stran pro celou zemi poměrným systémem – politické strany získají počet mandátů odpovídající podílu získaných hlasů. Velký vliv mají právě hlasy z jednotlivých obvodů, protože je jich více.

Pro vstup do parlamentu musejí strany rovněž získat určitý počet hlasů – pro samostatné je uzavírací klauzule nastavena na pět procent, koalice dvou stran musejí získat deset a vícečlenná uskupení patnáct procent.

Současné složení maďarského parlamentu
Vláda (oranžová barva)Fidesz (116)
KDNP (19) Křesťanskodemokratická lidová strana
Podpora (modrá)Zemská samospráva Němců v Maďarsku (1)
Opozice (tyrkysová a zelená)Společně pro Maďarsko (57)
Hnutí Naše vlast (6)
Rozložení maďarského parlamentu před volbami v dubnu 2026

Co chce Viktor Orbán

Viktor Orbán, který se letos v dubnu pokusí už po čtvrté v řadě obhájit svůj mandát a dovést stranu Fidesz k vítězství, se i v současné kampani drží své dlouholeté rétoriky. Kampaň strany je založená na sloganu „A biztos választás“, což lze přeložit jako „Bezpečná volba.“

Maďarský premiér se staví do role obránce. Voliče oslovuje svými obvyklými tématy míru, zajištění bezpečí a boje proti údajné nadvládě Bruselu. Využívá také strachu z války na Ukrajině, který strana živí fiktivními videi vytvořenými AI, jež míří proti opozici.

Přesvědčováním voličů se pokouší o udržení moci a zachování své již šestnáct let trvající vlády s autokratickými rysy. Z nedávného průzkumu společnosti Publicus však vyplynulo, že i část jeho dosavadních voličů by už ocenila změnu.

Část maďarských voličů totiž Orbánem protlačovaná témata pomalu přestávají zajímat. Za důležitější nyní považují například horšící se ekonomickou situaci v zemi a vysokou inflaci, ale i špatnou dostupnost zdravotní péče nebo veřejné dopravy. Současná opozice proto pro šéfa vlády představuje po velmi dlouhé době vážnou hrozbu.

Kdo kandiduje proti Orbánovi a Fideszu

Předvolební situace v zemi nemůže být více odlišná od předchozích voleb v roce 2022. Tehdy se o porážku Fideszu pokusil nesourodý slepenec devíti stran od zelených až po krajní pravici. Uskupení se však s úspěchem nesetkalo a vzápětí i skončilo.

Takřka jediným protikandidátem Orbánova Fideszu je nyní konzervativní populistická strana Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt – tedy Respekt a svoboda), vedená diplomatem a právníkem Péterem Magyarem, který byl sám více než dvacet let členem Fideszu. Ten voličům slibuje hlavně „změnu režimu.“

Právě kvůli „původu“ Magyara se rétorika obou stran v lecčems shoduje – obě strany se stejně odmítavě staví k migraci a povinným kvótám nebo zrychlenému přijetí Ukrajiny do Evropské unie a podpoře země obecně.

Tisza je však na rozdíl od Fideszu prounijní a proklamuje odhodlání bojovat s ruskou propagandou a snížení závislosti na Rusku. Podle nezávislého think-tanku European Policy Center by však zvolení Magyara nemuselo nutně vést k napravení vztahů Budapešti a Bruselu.

Už nyní na sebe oba politici velmi ostře útočí a s blížícím se termínem voleb lze čekat další vyhrocení. Magyar dlouhodobě kritizuje autoritářské sklony a korupci nebo klientelismus. Orbánově straně hází klacky pod nohy i řada kauz, kterých Tisza v čele s Magyarem zdařile využívá.

Straně se například podařil bleskový tah – po zveřejnění volebního hesla Fideszu si opozice zaregistrovala webovou stránku pod stejným názvem a zaplnila ji informacemi proti současné vládě. Šéf současné maďarské vlády zase na oplátku vykresluje Magyara jako poskoka EU a podporovatele války na Ukrajině.

Předvolební průzkumy

Původně nevýznamná strana Tisza, založená už v prosinci 2020, se stala hlavním opozičním subjektem před necelými dvěma lety poté, co se její hlavní tváří a následně i lídrem stal Magyar. Volební průzkumy jí na jaře 2024 přisuzovaly zisk lehce nad patnáct procent hlasů.

Její preference však od té doby raketově vzrostly a podle serveru Politico už koncem listopadu 2024 v průzkumech vládnoucí stranu Fidesz překonala. Ačkoli se preference obou stran tehdy začaly mírně rozcházet, obě se v průzkumu dlouhodobě pohybovaly okolo čtyřiceti procent.

V poslední době však náskok Tiszy narůstá. Nejnovější průzkumy agentury Median, zveřejněné počátkem února 2026, už mluví o rozdílu dvanácti procentních bodů.

Maďarský státní a provládní Institut Nézőpont však hlásí opačný trend a straně Viktora Orbána přisuzuje zisk 47 procent hlasů, opoziční Tisza by podle něj měla získat přesně 40 procent. Podle serveru Politico, kombinujícího průzkumy několika agentur, by Tisza v současnosti získala 48 procent a Fidesz 39 procent hlasů.

Voleb se hodlá účastnit ještě několik dalších subjektů, výsledkem by však výrazně zamíchat neměly. Průzkumy dalším stranám dlouhodobě přisuzují zisk méně než pěti procent hlasů. Několik z nich už proto odstoupilo, část z nich právě ve prospěch Tiszy.

Kdo podpořil Orbána a kdo Magyara

Vítězství současného maďarského lídra Viktora Orbána by uvítal mimo jiné americký prezident Donald Trump, který jej označil za „silného vůdce.“ V příspěvku z počátku února na vlastní sociální síti Truth Social mimo jiné ocenil vzájemné vztahy obou zemí.

Náklonnost mu jen o pár dní později vyjádřil také šéf americké diplomacie Marco Rubio. V minulosti Orbána podpořili i krajně pravicová francouzská politička Marine Le Pen, italská premiérka Giorgia Meloni, předseda izraelské vlády Benjamin Netanjahu nebo český premiér Andrej Babiš.

Magyarova podpora pramení spíše od samotných Maďarů – mladých, ale i zklamaných voličů Fideszu. Shodu našel například i s polským premiérem Donaldem Tuskem a rovněž jej podpořil německý europoslanec a šéf Evropské lidové strany Manfred Weber nebo někdejší maďarský ministr zahraničí Géza Jeszensky.

Viktor Orbán v politice

Orbán se začal politicky angažovat už před pádem komunistického režimu v Maďarsku. Stál u zrodu Fideszu na konci 80. let, kdy usiloval o uspořádání prvních svobodných voleb a odchod sovětských vojsk. On sám i celá strana, v jejímž čele stál jako první předseda od roku 1993 (do té doby bylo vedení kolektivní), se zprvu profilovali jako liberální.

Po drtivém neúspěchu ve volbách v polovině 90. let se stranická ideologie posunula k národně-konzervativní orientaci. Další volby přinesly úspěch a v letech 1998-2002 poprvé obsadil křeslo premiéra, v polovině mandátu však rezignoval z funkce předsedy strany.

Do jejího čela se vrátil po třech letech a v roce 2010 opět dovedl Fidesz k vítězství a znovu se stal předsedou vlády. Ve funkci je dosud.

Péter Magyar v politice

Magyar ještě během studií práv vstoupil v roce 2002 do strany Fidesz a po získání titulu se živil jako obchodní právník v několika společnostech, později však spolupracoval s i vládou.

Do politiky jej v roce 2024 přivedla kauza tehdejší prezidentky Katalin Novák, navržené do funkce Fideszem, a tehdejší ministryně spravedlnosti a Magyarovy bývalé manželky Judit Varga, které stály za milostí pro muže odsouzeného kvůli zneužívání chlapců v dětském domově.

Právník v návaznosti na to začal šířit zákulisní informace z Fideszu a rovněž převzal do té doby takřka neznámou stranu Tisza. Podařilo se mu oslovit širokou škálu voličů. V témže roce díky tomu strana ve volbách do europarlamentu získala třicet procent hlasů a skončila druhá za Fideszem.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

