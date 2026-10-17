Právě jsem si vsadila na budoucího senátora Severní Karolíny. V boji o tuto pozici jsou bývalý demokratický guvernér Roy Cooper a republikánský kandidát, bývalý předseda Republikánského národního výboru. Do souboje mezi demokratem Royem Cooperem a republikánem Michaelem Whatleyem tady lidé vložili už neuvěřitelných 3,38 milionu dolarů. To je v přepočtu asi 73,3 milionu korun. Naposledy jsem takto sázela na vítězství koně na Kentucky Derby.
A protože tradičně úmyslně sázím na „outsidery“, vsadila jsem svých 10 dolarů na republikána, který zaostává o více než 11 procent. Tato strategie se mi na Kentucky Derby už dvakrát vyplatila, tak jestli to vyjde i v politice? Uvidíme.
Kritici a někteří američtí zákonodárci varují, že proměna demokracie v obří sázkovou kancelář s sebou nese vážná rizika.