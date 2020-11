„Kamala přinese komunismus.“ Roztrpčení trumpovci doufají v poslední zvrat

„Demokraté využili pandemii, aby mohli podvádět s korespondenčními hlasy. My jsme naopak do volebních místností šli osobně, volili jsme, dělali jsme, co jsme mohli. Byli jsme v naší oblasti opravdu jednotní, ale nemůžeme ovlivnit názory a kroky jiných tam někde v Pensylvánii nebo Kalifornii,“ říká s dávkou smutku osmdesátiletý Charles Sproles v městečku Spruce Pine a jeho manželka Caroline jen přitakává. „Bojím se, že tady budeme mít komunismus, ne kvůli Bidenovi, ten mně ani tak nevadí, ale ta Kamala Harrisová, to je socialistka.“