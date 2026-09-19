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Volby s dinosaury a veterány. Opoziční politiky Rusové na kandidátkách nenajdou

Jelizaveta Sůvová
  12:46
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Rusové opoziční politiky na volebních lístcích nenajdou. Vyškrtli je z kandidátek. | foto: Reuters

Zničit volební lístky, hlasovat proti vládnímu Jednotnému Rusku nebo nechodit do volebních místnostní vůbec. Takové rady rozdává opozice těm protestně naladěným Rusům, kteří v probíhajících volbách do Státní dumy nemají z čeho vybírat. Kreml totiž neponechal nic náhodě – kromě jediné strany s protiválečným programem odstranil z kandidátek každého, kdo se nehodil.

Za co se vyřazovalo z volebního klání? A mezi kým si nakonec mohou voliči vybírat?

Jabloko si získalo popularitu u mladých Rusů. Není tedy divu, že dostalo do voleb zákaz.

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Volby s dinosaury a veterány. Opoziční politiky Rusové na kandidátkách nenajdou

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Rusové opoziční politiky na volebních lístcích nenajdou. Vyškrtli je z...

Zničit volební lístky, hlasovat proti vládnímu Jednotnému Rusku nebo nechodit do volebních místnostní vůbec. Takové rady rozdává opozice těm protestně naladěným Rusům, kteří v probíhajících volbách...

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