Za co se vyřazovalo z volebního klání? A mezi kým si nakonec mohou voliči vybírat?
Jabloko si získalo popularitu u mladých Rusů. Není tedy divu, že dostalo do voleb zákaz.
Za co se vyřazovalo z volebního klání? A mezi kým si nakonec mohou voliči vybírat?
Jabloko si získalo popularitu u mladých Rusů. Není tedy divu, že dostalo do voleb zákaz.
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.
Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.
Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
Zničit volební lístky, hlasovat proti vládnímu Jednotnému Rusku nebo nechodit do volebních místnostní vůbec. Takové rady rozdává opozice těm protestně naladěným Rusům, kteří v probíhajících volbách...
Vládní koalice se ve čtvrtek dohodla na snížení rozpočtového schodku. Úspory se pohybují v jednotkách miliard, podle ministra zahraničí Petra Macinky však Motoristé předloží návrhy změn zákonů, které...
Pokrývačské řemeslo se v rodině Lakomých dědí z generace na generaci již více než 100 let. Jaroslav Lakomý mladší v těchto dnech dokončil náročnou opravu střechy kostela sv. Jiljí ve Svitavách, na...
Daniela Kolářová slaví ve Vršovickém divadle Mana své blížící se 80. narozeniny. Průvodcem sobotního dvouhodinového programu, který začíná v 11:00, je moderátor Aleš Cibulka. Kromě oslavenkyně...
Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. USA tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude...
Na mošnovském letišti začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Po oba dny čeká návštěvníky přes osm hodin atraktivních...
Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...
Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která...
Ruský prezident Vladimir Putin se stal terčem posměchu na sociálních sítích poté, co státní média zveřejnila záběry jeho účasti ve volbách do Státní dumy. Hlava státu tentokrát odevzdala hlas...
Umělá inteligence už neohrožuje pouze práci v tradičních odvětvích. S klesající poptávkou se totiž potýkají i lidé z Keni, Indie nebo Filipín, kteří se živí psaním esejů pro zahraniční studenty.
Stojí hned u vchodu do malostranské galerie Jakuba Sluky. Mezi vystavenými obrazy a plastikami slavných umělců vypadá až nepatřičně. Stará, otřískaná kytara, které navíc chybějí struny. Ale i takhle...
„Na začátku školního roku si musím pokaždé půjčit od rodičů. Nevím, co bych bez nich dělala,“ popisuje samoživitelka Markéta. Zářijové výdaje pro ni nejsou jen nepříjemností, kterou by pokryla z...