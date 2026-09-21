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Putin dostal, co chtěl. Mobilizace závisí na jednom faktoru, říká expert

Jan Hron
  12:20

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Ruský prezident Vladimir Putin hlasuje online v parlamentních volbách v Kremlu. (18. září 2026) | foto: AP

Proběhlé volby do ruské Státní dumy ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi poskytly důkaz, že válka ruský systém nerozložila. Spíš než výsledek nedemokratického hlasování jsou pro režim důležitější informace, kdo dokázal zmobilizovat dostatečný počet lidí, aby dodal kýžený výsledek. Mobilizace bude záviset na tom, zda Rusko dokáže nahrazovat vojáky pomocí smluvního náboru, myslí si politolog specializující se na postsovětský prostor Tomáš Šmíd z Ambis University.

Proválečná strana prezidenta Vladimira Putina Jednotné Rusko získala více hlasů než před pěti lety. Volební účast byla podle úřadů nejvyšší za patnáct let. Jak to Kreml využije?
Putin od voleb získal přibližně to, co čekal. Účast nebyla špatná. Kdyby byla nízká, bylo by to nepříjemné, protože by to komplikovalo interpretaci voleb jako projevu souhlasu s postupem režimu a plné společenské mobilizace. Sám Putin volby předem výslovně spojoval s jednotou společnosti, podporou vojáků a odolností politického systému. To mu tedy vyšlo.

Vyšlo mu také získání ústavní většiny. On nepotřeboval vyloženě dvě třetiny hlasů. V logice autoritářských technokratů platí, že příliš vysoké procento může působit až nedůvěryhodně. Ústavní většina mu zcela stačila.

Zajímavé budou analýzy dvou oblastí, které jsou dopadům války bezprostředně vystaveny. V jedné z nich byla volební účast přes 70 % jen během prvních dvou dnů.

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Putin dostal, co chtěl. Mobilizace závisí na jednom faktoru, říká expert

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