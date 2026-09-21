Proválečná strana prezidenta Vladimira Putina Jednotné Rusko získala více hlasů než před pěti lety. Volební účast byla podle úřadů nejvyšší za patnáct let. Jak to Kreml využije?
Putin od voleb získal přibližně to, co čekal. Účast nebyla špatná. Kdyby byla nízká, bylo by to nepříjemné, protože by to komplikovalo interpretaci voleb jako projevu souhlasu s postupem režimu a plné společenské mobilizace. Sám Putin volby předem výslovně spojoval s jednotou společnosti, podporou vojáků a odolností politického systému. To mu tedy vyšlo.
Vyšlo mu také získání ústavní většiny. On nepotřeboval vyloženě dvě třetiny hlasů. V logice autoritářských technokratů platí, že příliš vysoké procento může působit až nedůvěryhodně. Ústavní většina mu zcela stačila.
Zajímavé budou analýzy dvou oblastí, které jsou dopadům války bezprostředně vystaveny. V jedné z nich byla volební účast přes 70 % jen během prvních dvou dnů.