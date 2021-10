Zeman v nemocnici, Česko v limbu, všímají si prezidentova stavu v zahraničí

„Prezident hraje při sestavování nového kabinetu klíčovou roli. Politická budoucnost Česka je ale nyní v limbu, zatímco se Zeman léčí v Ústřední vojenské nemocnici,“ uvedla stanice a připomněla, že obě opoziční koalice SPOLU a PirátiSTAN proti Babišově ANO získaly parlamentní většinu.



CNN rovněž citovala Zemanova ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala. Ten médiím v neděli sdělil, že důvodem prezidentovy hospitalizace jsou komplikace provázející jeho chronické onemocnění. „Lékař nedostal svolení mluvit o konkrétní diagnóze,“ uvedla stanice.

„Zeman opustil areál zámku v Lánech v sanitce za doprovodu limuzín a policejních aut,“ doplnila stanice a připomněla, že sedmasedmdesátiletý Zeman trpěl v posledních letech řadou zdravotních problémů. „Na radu svého lékaře v pátek hlasoval ve volbách z ústraní,“ uvedla CNN.

Ta článek, jenž se objevil vysoko na její hlavní stránce, nejprve doplnila fotkou, na které jeden z osobních strážců drží bezvládnému prezidentovi při převozu hlavu. Později ji nahradila starším Zemanovým snímkem.

Podle CNN Zemanova hospitalizace přišla v „rozhodujícím okamžiku“, neboť jednou z jeho hlavních ústavních rolí je vybrat příštího premiéra.



„Zeman byl převezen do nemocnice krátce po rozhovoru s Babišem - den po parlamentních volbách v nichž premiérova strana přišla o moc,“ konstatovala stanice. To, jestli Babiš se Zemanem před jeho převozem do ÚVN mluvil, ale dosud není jasné. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v neděli uvedl, že Zeman Babiše sestavením kabinetu zatím nepověřil.



CNN připomíná, že Zeman by mohl pověřit sestavením vlády předsedu ANO, protože vede nejsilnější politickou stranu, která není koalicí. „Zeman už dříve avizoval, že právě takto bude po volbách postupovat,“ uvedla.

Silný kuřák a někdejší alkoholik, píše BBC

Zemanova hospitalizace zaujala také další světová média. Britská stanice BBC čtenářům připomněla, že Zeman je „silný kuřák a někdejší alkoholik, jenž používá invalidní vozík a trpí cukrovkou“. Také ona si všímá toho, že lékaři prezidentovu diagnózu znají, ale nesmí ji veřejnosti prozradit.



„Zeman pobýval v nemocnici už v září, a to osm dní,“ uvedla BBC, jejíž korespondent Rob Cameron poukázal na skutečnost, že Ovčáček na dotazy novinářů kolem prezidentova zdraví opakovaně reagoval například citacemi z Bible či obviňováním ze šíření dezinformací.

„V souvislosti se Zemanovou hospitalizaci, se objevilo děsivé video, na kterém je hlava státu zjevně v bezvědomí. Osobní strážce Zemanovi musel při převozu do nemocnice držet hlavu,“ napsal Cameron. „Tento záznam obavy veřejnosti rozhodně nerozptýlí,“ doplnil.



Dodal, že česká média v minulém týdnu informovala, že za Zemanovým stavem může být metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy. „Zeman je celý život pijákem alkoholu,“ uzavřel Cameron.

Babiš přišel o svého podporovatele

„Česko čelí politickým otřesům a možnému mocenskému vakuu poté, co premiér Andrej Babiš utrpěl překvapivou porážku ve volbách do sněmovny a jeho nejmocnější stoupenec a jediný potenciální zachránce Miloš Zeman byl převezen do nemocnice,“ napsal list The Guardian. Podle něj má prezidentův stav přímý vliv na Babišovo přežití v politice.



„Zemanův zdravotní stav uvrhnul sestavení nové vlády do „limba“, které potrvá, než se situace vyjasní,“ okomentoval výsledek voleb server Politico.



Také německá stanice Deutsche Welle konstatuje, že Zemanova hospitalizace přišla v tu nejméně vhodnou dobu. „Ačkoliv je jeho role z velké části reprezentativní, nyní má naléhavou povinnost pověřit sestavením kabinetu příštího premiéra,“ uvedla stanice. V podobném duchu o hospitalizaci informoval také britský list The Independent.

Slovenský deník Sme napsal, že prezidentova hospitalizace může zásadně ovlivnit vývoj v Česku. „V mocenské konfiguraci, kdy obě komory parlamentu ovládají demokratické strany, prezident muže proces zdržovat, ale ne ho vykolejit či překazit,“ napsalo Sme.



Podle listu The Times Babišovi brzy vyprší čas, protože se brzy sejde nová Sněmovna, která zvolí svého předsedu. Ten by mohl v případě uvolnění prezidentského úřadu kvůli zdravotním důvodům převzít jeho pravomoci a jmenovat nového premiéra. Guardian ale podotýká, že Babiš se pokusí využít mezičasu k rozdělení koalice SPOLU tvořenou ODS, lidovci a TOP 09 a vytvoření vlády s jednou ze stran.