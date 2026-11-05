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Kotková a Dražanová. Dvě Američanky s českými jmény znovu bojovaly o Oregon

Ivana Vaňkátová
  14:21
Odveta dcer českých emigrantů v USA: Guvernérka Oregonu Koteková porazila...

Odveta dcer českých emigrantů v USA: Guvernérka Oregonu Koteková porazila rivalku Drazanovou. Zdroj fotografií: Profily kandidátek na Instagramu | foto: Instagram

Republikánská kandidátka Christine Drazanová (vlevo) a Kandidátka Demokratů...
Donald Trump (2026)
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V americkém státě Oregon svedly těsný a sledovaný souboj o místo v Kongresu dvě političky s českými kořeny. A nebylo to poprvé. Demokratka Tina Kotek a republikánka Christine Drazan si zopakovaly duel, který před čtyřmi lety vyhrála Kotková. A letos svůj guvernérský post s velkou pravděpodobností úspěšně obhájí.

Ten souboj poutal pozornost už před čtyřmi lety. To se proti sobě Kotková a Dražanová, respektive Tina Kotek a Christine Drazan, postavily poprvé. Obě se dobře znají, Kotková předsedala státnímu parlamentu, Drazanová byla šéfkou republikánské opozice.

Jejich příjmení prozrazují rodinné kořeny v srdci Evropy. Ale český původ má po otci Jerrym jen Kotková, dědeček Kotek emigroval do Spojených států z tehdejšího Československa. Drazanová příjmení získala sňatkem s právníkem Danielem Drazanem. Kotková je provdaná za Aiméé Kotek Wilsonovou.

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O původní rodině Dražanových amerického právníka nejsou známy žádné podrobnosti, Daniel Drazan si soukromí chrání. Americká média však během předvolení kampaně zmiňovala její „české rodinné vazby“ (Czech connection).

Guvernérka Kotková bude zřejmě pokračovat

Podle průběžných výsledků oregonského volebního úřadu z 5. listopadu ráno dosáhla úřadující guvernérka Tina Kotková na 52,0 % hlasů (přes 843 tisíc hlasů), zatímco její republikánská soupeřka a státní senátorka Christine Drazanová získala 45,3 % (přes 735 tisíc hlasů). Kandidát za Pacific Green Party Brett Smith obdržel 2,7 % hlasů.

Sčítání amerických voleb může trvat i několik dnů až týdnů, protože některé státy například přijímají poštovní hlasy ještě několik dní po volbách, pokud byly včas odeslány.

Agentura Associated Press i přední oregonská média již Kotkovou prohlásila za velmi pravděpodobnou vítězku voleb. Oficiální vyhlášení výsledků je však naplánována až na 10. prosince 2026.

Sama Drazanová po uzavření volebních místností neuznala porážku s prohlášením, že souboj ještě neskončil, zatímco Kotková vyhlásila vítězství se slovy: „Díky vaší práci a podpoře jsem hrdá, že zde mohu stát jako vaše příští guvernérka překrásného státu Oregon. Doufám, že je to v pořádku, ale máme před sebou další čtyři společné roky.“

Odveta po čtyřech letech v číslech
UkazatelVolby 2022 (konečné)Volby 2026 (průběžné k 5. 11.)
Tina Kotková (D)47,0 % (917 074 hlasů)52,0 % (843 263 hlasů)
Christine Drazanová (R)43,5 % (850 347 hlasů)45,3 % (735 625 hlasů)
Ostatní kandidáti8,6 % (Betsy Johnsonová)2,7 % (Brett Smith)
Rozdíl v procentech+3,5 p. b. pro Kotekovou+6,7 p. b. pro Kotekovou

Demokratická strana si tak udržela nepřetržitou kontrolu nad oregonským guvernérským úřadem, kterou drží bez přestávky již od roku 1987.

Při prvním vzájemném střetu v roce 2022 zvítězila Kotková o necelých 67 tisíc hlasů, přičemž výraznou roli tehdy sehrála nezávislá kandidátka Betsy Johnsonová. V letošním duelu Kotková svůj procentuální náskok navýšila na téměř sedm procentních bodů.

Čtyři roky plné výzev. Bydlení, bezdomovectví i spory o školy

Obhajoba mandátu nebyla pro Kotkovou jednoduchá. Během svého prvního funkčního období (2023–2026) čelila rostoucí nespokojenosti veřejnosti s vysokými životními náklady a přetrvávající krizí bezdomovectví.

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Hned po svém prvním nástupu do úřadu sice vyhlásila v sociální oblasti mimořádný stav a její administrativa pomohla vytvořit tisíce ubytovacích lůžek a zabránila ztrátě bydlení u více než 25 tisíc domácností, celostátní sčítání v roce 2025 přesto ukázalo, že počet lidí bez domova v Oregonu vzrostl na zhruba 27 tisíc.

Právě na tyto nedodržené sliby sázela v kampani republikánka Drazanová. Slibovala audit veřejných výdajů, zrychlení povolování staveb, méně regulací, stopku novým daním i zásadní obměnu vedení státního úřadu pro vzdělávání. Kotková naopak voličům nabídla pokračování reforem, investice do předškolního vzdělávání a vznik nového státního ministerstva obchodu pro podporu investic. Nakonec se voliči v Oregonu rozhodli dát úřadující guvernérce šanci i pro druhé funkční období.

Republikánská kandidátka Christine Drazanová (vlevo) a Kandidátka Demokratů Tina Kotková /vpravo
Odveta dcer českých emigrantů v USA: Guvernérka Oregonu Koteková porazila rivalku Drazanovou. Zdroj fotografií: Profily kandidátek na Instagramu
Donald Trump (2026)
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump si na chvíli sundává čepici při odchodu od Lincolnova památníku ve Washingtonu, kde vystoupil s projevem před volbami do Kongresu. (2. listopadu 2026)
178 fotografií
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