Jde o celé Německo, výhra AfD nás vrátí do minulosti, varuje premiér Saska-Anhaltska

„Její volební program by zavedl Sasko-Anhaltsko do dávno překonané minulosti,“ řekl Schulze. Otázkou podle něj je, jaká minulost by to byla.
Zda by šlo o minulost 90. let, kdy bylo Sasko-Anhaltsko známé jako jedno z center krajně pravicové scény, do let diktatury v Německé demokratické republice (NDR), nebo ještě dál do minulosti.
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Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho přibližně 240 tisíc žije v metropoli Magdeburku, dalších 220 tisíc v Halle.
Od roku 2002 v čele země stojí premiéři z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU). Zatím posledním z nich je právě Schulze, který v premiérském křesle nahradil svého předchůdce Reinera Haseloffa teprve letos v lednu.
Podle posledního průzkumu pro stanici ZDF ale CDU pod Schulzeho vedením dosáhne jen na 23 procent hlasů. V roce 2021 to bylo 37,1 procenta. Volby v neděli podle všeho vyhraje AfD se zhruba 40 procenty hlasů. Zemská tajná služba v Sasku-Anhaltsku vede přitom místní odnož AfD už od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou.
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Další vývoj ve spolkové zemi bude do značné míry záviset na tom, zda se AfD podaří získat ve sněmu absolutní většinu a složit jednobarevnou vládu. Všechny ostatní strany, které mají šanci překročit pětiprocentní hranici, totiž s AfD spolupracovat odmítají.
„Hospodářský program AfD je nesmysl“
Schulze v rozhovoru se zahraničními novináři v Magdeburku varoval před nástupem AfD k moci. Pohromou by podle něho pro Sasko-Anhaltsko bylo, kdyby AfD realizovala svůj hospodářský program. Označil ho za „naprostý nesmysl“.
AfD chce mimo jiné výrazně omezit migraci a zintenzivnit deportace. Požaduje, aby se přestalo s náborem pracovních sil z „kulturně cizích“ zemí. „Bez migrace by měl pracovní trh v Sasku-Anhaltsku velký problém,“ upozornil ale konzervativní premiér Schulze.
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Spolková země, z níž řada původních obyvatel odešla v 90. letech do západního Německa, je podle něj na pracovnících z ciziny závislá, mimo jiné ve zdravotnictví, ale třeba také v některých průmyslových odvětvích.
Atmosféra, kterou by AfD podle Schulzeho po nástupu k moci v Sasku-Anhaltsku nastolila, by řadu pracovníků z ciziny přinutila spolkovou zemi opustit. V ohrožení by tak podle něj byly i zahraniční investice. „Byla by to hospodářská katastrofa,“ uvedl.
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V rozhovoru se zahraničními novináři Schulze opakovaně zdůraznil, že počítá s tím, že zůstane i po nedělních volbách předsedou zemské vlády. Několikrát také prohlásil, že u jeho stolu „neusedne žádný ministr za AfD nebo Levici“.
Pokud nezíská AfD v zemském sněmu absolutní většinu, bude podle průzkumů sestavování vlády v Sasku-Anhaltsku mimořádně složité. Vzniknout by zřejmě musela vláda konzervativní CDU, sociálních demokratů (SPD) a strany Zelených, kterou by navíc musela ještě z opozičních lavic podpořit postkomunistická Levice. Přímou spolupráci s Levicí – stejně jako s AfD – zakazuje CDU stranické usnesení.
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Kampaň křesťanských demokratů před nedělními volbami je ušitá Schulzemu přímo na tělo. Od nepopulární spolkové vlády v Berlíně se snaží premiér co nejvíce distancovat. Naposledy kritizoval například připravovaný reformní balík, především jeho část o důchodech, která by negativně ovlivnila řadu lidí na východě Německa.
Přesto tento týden přijede kancléř Friedrich Merz Schulzeho v kampani podpořit, a to hned dvakrát. Součástí žádné z návštěv ale nebude velké veřejné vystoupení.