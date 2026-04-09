Pozornost k Maďarsku se po tomto útoku obrátila kvůli tomu, že na explodujících pagerech bylo logo tchajwanské firmy, jejíž zástupci tvrdili, že zařízení na základě licenční smlouvy vyrobila maďarská společnost.
„Naše tajná služba už kontaktovala vaše služby a bude sdílet všechny informace, které v souvislosti s tímto vyšetřováním shromáždila,“ řekl šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó svému íránskému protějšku Abbásovi Arakčímu v telefonátu ze 30. září 2024.
ANALÝZA: Jak Mosad vymyslel svůj majstrštyk s explozí pagerů
WP uvádí, že má k dispozici kopii jeho záznamu pořízeného maďarskou vládou. Szijjártó Arakčímu slíbil, že Maďarsko bude s íránskými tajnými službami „sdílet každý možný dokument“.
Maďarský ministr také zdůraznil, že jeho země do útoků v Libanonu, které zabily 12 lidí a až 2 800 dalších zranily, nebyla nijak zapojená, a ujišťoval ho, že pagery v Maďarsku vyrobeny nebyly.
The Washington Post píše, že informace o ochotě Maďarska pomáhat Íránu vyvolávají otázky o vztahu vlády premiéra Viktora Orbána s Teheránem v situaci, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa s Íránem vede válku. Trump zároveň podporuje Orbána, který v nedělních parlamentních volbách bojuje o udržení u moci.
Vstřícnost, kterou Szijjártó dával najevo svému íránskému kolegovi, je také v rozporu s oficiální maďarskou politikou vůči Izraeli. Budapešť v rámci EU patří k nejsilnějším spojencům Izraele.
Telefonáty Szijjártóa a Lavrova jsou zrada, prohlásil francouzský ministr zahraničí
Loni v dubnu Orbán oznámil, že Maďarsko odstupuje od Mezinárodního trestního soudu (ICC), který už dříve vydal mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Netanjahu také patří k lídrům, kteří Orbána před nynějšími volbami podpořili.
Nedávno vyšlo najevo, že Szijjártó si pravidelně telefonoval s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a poskytoval mu informace o tom, o čem se jedná v rámci Evropské unie i o možných řešeních. Předloni v srpnu Szijjártó s Lavrovem probíral také podobu unijních protiruských sankcí.