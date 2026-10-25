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„Získat právo volit nestačí.“ Jak Liga voliček podporuje Američany dnes

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  12:17

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Kancelář organizace Liga voliček města New York na Manhattanu (19.10. 2026). | foto: ČTK

Občanskou organizaci Liga voliček ve Spojených státech založily před 106 lety vůdkyně hnutí sufražetek, které bojovaly za volební právo žen. Jejich pokračovatelky dnes informují Američany o volebním procesu a snaží se motivovat co nejvíce z nich k účasti ve volbách.

Pobočka Ligy voliček města New York se mimo jiné podílí i na volební registraci vězňů ve známé věznici Rikers Island, kde jsou ve vazbě lidé čekající na soudní proces. A protože nebyli odsouzeni, stále mají právo volit, řekla v rozhovoru spolupředsedkyně newyorské odnože ligy Kai Rosenthalová.

Hnutí sufražetek dosáhlo velkého úspěchu v roce 1920, kdy byl ratifikován 19. dodatek americké ústavy, který zakázal odpírat volební právo na základě pohlaví. Liga voliček (League of Women Voters) vznikla o několik měsíců dříve s cílem pomoci ženám zapojit se do demokratického procesu.

Postupně získaly právo volit všechny skupiny žen. Zásadní bylo přijetí zákona o volebních právech z roku 1965, který zakázal diskriminační volební praktiky na základě rasy a pomohl odstranit překážky, jež bránily milionům černošek a černochů účastnit se voleb.

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„Došlo nám, že pouze získat právo volit nestačí. Museli jsme se začít zasazovat o to, aby ženy i všichni ostatní, kdo volí, měli dostatek informací a byli si svou volbou jistí,“ říká Rosenthalová o vývoji činnosti organizace. Ve své kanceláři na Manhattanu zdůrazňuje, že Liga voliček je striktně nestranická a nevyjadřuje nikomu podporu ani se nestaví proti jakýmkoli politickým kandidátům nebo stranám.

V poslední době měla tato nezisková organizace v New Yorku plno práce. Především pomáhala voličům s registrací k volbám, jelikož pro ni nejzazší termín ve státě New York vypršel v sobotu 24. října. Rosenthalová říká, že organizace proto pořádala akce ve všech pěti městských obvodech – Manhattanu, Brooklynu, Queensu, Bronxu a Staten Islandu – v knihovnách, komunitních centrech, domovech důchodců či vysokých školách.

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Liga je v New Yorku součástí několika občanských koalic, včetně Koalice věznic města New York. „Většina lidí, asi 90 procent, zadržovaných v Rikers čeká na soud. Takže stále mají právo volit. Naši dobrovolníci proto chodí do Rikers přibližně jednou měsíčně registrovat voliče a vyplňovat žádosti o volbu poštou,“ říká Rosenthalová. Rikers Island leží stejnojmenném ostrově na řece East River mezi Queensem a Bronxem.

„Rovněž registrujeme nové občany bezprostředně po jejich naturalizačních ceremoniálech a připravujeme je na nadcházející volby. Takže září a říjen byly velmi rušné,“ dodává. Američané jdou 3. listopadu k místním volbám a volbám do Kongresu, v nichž zvolí celou Sněmovnu reprezentantů a přibližně třetinu Senátu.

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Obyvatelé státu New York na začátku listopadu zvolí i guvernéra nebo členy státního zákonodárného sboru.

„Všechny, kdo zastupují Newyorčany v Albany,“ říká Rosenthalová s odkazem na hlavní město státu. Liga proto zdůrazňuje, že vedle prezidentských voleb by lidé neměli opomíjet ani hlasování na místní a státní úrovni. „Zvolení představitelé na státní úrovni se starají například o svoz vašeho odpadu nebo úklid vašich parků a jejich rozhodnutí tak ovlivňuje váš každodenní život,“ dodává.

Na příjmu i v den voleb

Američané se na Ligu voliček i v den voleb obracejí s praktickými otázkami: třeba v jaké volební místnosti mají volit či zda jsou registrovaní. Jde zejména o lidi, kteří příliš neumí pracovat s počítačem nebo k němu ani k chytrému telefonu nemají přístup.

„Volají nám a žádají nás, abychom se za ně podívali.“ Orientace ve volebním systému podle ní může být matoucí. Místa, kde lze hlasovat předem, se totiž často liší od těch, která jsou otevřená v samotný den voleb.

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Organizace se nesoustředí pouze na voliče, ale také na mladé lidi, jako jsou studenti středních škol, kteří zatím svůj hlas odevzdat nemohou. Liga však hledí do budoucna. „Chceme, aby se lidé začali zajímat o občanské dění už v raném věku, když chodí do školy, a aby si tyto návyky udrželi po celý život. Když pak dosáhnou 18 let, chceme, aby se na svou první příležitost volit těšili. O to nám jde,“ uvádí Rosenthalová.

Korespondenční volba bez důvodu

I když je Liga voliček nestranická, k určitým otázkám zaujímá stanoviska na základě důkladného posouzení tématu a následné shody mezi členy. Na úrovni státu New York v minulosti podpořila desetidenní brzké hlasování. Díky brzkému hlasování „mohou volit i lidé, kteří mají třeba dvě zaměstnání a zároveň se starají o děti nebo o starší příbuzné. Mohou jít k volbám i o víkendu.“ Liga také ve státě podpořila zavedení korespondenčního hlasování bez nutnosti uvádět důvod, což bylo dříve potřeba.

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„Cílem je přimět více lidí, aby šli volit,“ říká o hlavní misi Ligy voliček. Někteří lidé podle ní mají za to, že na jejich hlasu nezáleží. „Vždy jim říkáme, že pokud nebudou volit, někdo jiný jim bere jejich hlas. Takže je to velmi důležité. Zastáváme silné přesvědčení, že lidé by měli chodit k volbám,“ uzavírá spolupředsedkyně Ligy voliček nejlidnatějšího amerického města.

Volební účast bývá v USA vyšší v prezidentských volbách než ve volbách do Kongresu v polovině prezidentského období. V prezidentských volbách v roce 2024 dosáhla přibližně 64 procent, zatímco v kongresových volbách v roce 2022 odvolilo asi 46 procent oprávněných voličů. Stát New York tehdy zaznamenal nižší volební účast než většina amerických států, dosáhla asi 43 procent. Pro srovnání, účast v loňských parlamentních volbách v Česku dosáhla bezmála 69 procent.

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