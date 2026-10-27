„Budou to hrozné dny,“ vyslechla jsem si. Hned první hodiny pracovního týdne volal automat krajně pravicové strany Židovská síla, představil se jako její lídr Ben Gvir. Už popáté. Tentokrát vyrušili, když jsem byla v obchodě. Prodavačka se smála, že jí ve čtvrtek během jednoho dne volali lídři snad všech politických stran – samozřejmě všechno automat.
Měla pravdu, když říkala, že je to jen začátek. Hlavní soupeř Benjamina Netanjahua, strana Jašar! (Rovně!) v pondělí podala trestní oznámení, že jejím jménem někdo telefonáty šíří falešné zprávy. Nervozita byla všude. Úterní hlasování totiž Izraelci vnímají jako poslední šanci na změnu. Jestli se země pod pravým blokem promění v náboženský stát, izolovaný od světa, anebo bude pokračovat jako moderní demokracie pod vládou levého bloku v čele s Jašarem.
Krajní pravice slibovala, jak zatočí s kriminalitou, zůstala jen u velkohubých slov. V Izraeli si mafie už vyřizují účty za bílého dne na hlavní třídě, třeba město Sachnin je gangy natolik paralyzováno, že tam přestávají fungovat obchody.