Joko Widodo bude znovu prezidentem, naděje Indonésanů zatím nenaplnil

Volební komise potvrdila předchozí odhady, podle nichž Widodo v hlasování s přehledem vedl. Widodo se už 18. dubna, tedy den po volbách, prohlásil za jejich vítěze. Odkazoval se přitom na neoficiální výsledky.

Subianto, který je spojován s někdejším suhartovským diktátorským režimem, to však odmítl a tvrdil, že na základě výsledků zjištěných jeho štábem zvítězil on, a to ziskem 62 procent hlasů. Varoval také před možnými demonstracemi opozice.

Indonéské úřady v souvislosti s oznámením komise a v obavách z nepokojů zpřísnily v zemi bezpečnostní opatření. Zadrženy byly desítky údajných islamistů podezřelých, že plánovali útoky s cílem vyvolat chaos během případných demonstrací.

Policisté instalovali kolem budovy volební komise ostnatý drát, v okolí hlídkují obrněné vozy a jsou připravena vodní děla.

Widodo byl do své funkce poprvé zvolen v říjnu 2014 a stal se prvním prezidentem, který nevzešel ani z místní politické, ani z armádní elity. Média ho tehdy označovala za novou naději Indonésie. Během jeho pětileté vlády se ovšem v zemi například zhoršila situace náboženských menšin či homosexuálů.