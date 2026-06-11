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Volby do Kongresu USA 2026: Midterms mohou Trumpovi vzít kontrolu

Ivana Vaňkátová
  13:59
Američany čekají 3. listopadu 2026 důležité volby do Kongresu, známé jako midterms. Nazývají se tak každé volby, které se konají v půlce čtyřletého mandátu prezidenta. Představují totiž zásadní referendum o něm. Pro Donalda Trumpa budou prvním celostátním testem jeho druhého funkčního období. Rozhodne se v nich o složení celé Sněmovny reprezentantů a více než třetině křesel v Senátu.
USA čekají důležité volby do Kongresu. Rozhodne se v nich o složení celé Sněmovny reprezentantů a o více než třetině křesel v Senátu.

USA čekají důležité volby do Kongresu. Rozhodne se v nich o složení celé Sněmovny reprezentantů a o více než třetině křesel v Senátu. | foto: AP

USA čekají důležité volby do Kongresu. Rozhodne se v nich o složení celé Sněmovny reprezentantů a o více než třetině křesel v Senátu.
USA čekají důležité volby do Kongresu. Rozhodne se v nich o složení celé Sněmovny reprezentantů a o více než třetině křesel v Senátu.
USA čekají důležité volby do Kongresu. Rozhodne se v nich o složení celé Sněmovny reprezentantů a o více než třetině křesel v Senátu.
USA čekají důležité volby do Kongresu. Rozhodne se v nich o složení celé Sněmovny reprezentantů a o více než třetině křesel v Senátu.
9 fotografií

Pro Bílý dům je v sázce vše. Pokud republikáni neudrží své těsné většiny v obou komorách a uspějí opoziční demokraté, hrozí Trumpovi legislativní paralýza i nová kola tvrdých parlamentních vyšetřování.

Co jsou midterms a kdy letos budou?

Termín midterm elections (volby v polovině prezidentského období) označuje americké celostátní volby do Kongresu, které se konají přesně ve dvouletém intervalu mezi volbami prezidentskými. Letos připadají na úterý 3. listopadu 2026.

Jde o politicky nejzrádnější období pro jakoukoliv vládní stranu. Vždyť podle dat renomovaného institutu Brookings ztratila strana úřadujícího prezidenta poslanecká křesla ve 20 z posledních 22 midterm voleb od roku 1938.

Světlou výjimkou byly pouze volby v roce 2002, kdy republikáni prezidenta George W. Bushe posílili v reakci na teroristické útoky z 11. září. Jinak v těchto volbách voliči obvykle vystavují Bílému domu účet a opozice pravidelně posiluje. V roce 2026 se hraje o tato křesla:

  • Všech 435 členů Sněmovny reprezentantů – volí se každé dva roky
  • 35 ze 100 křesel v Senátu – 33 řádných mandátů a 2 mimořádné
  • 36 guvernérů států a tisíce regionálních úřadů po celé zemi

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Aktuální složení amerického Kongresu

Situace je pro republikány vážná. V Kongresu totiž vládní strana disponuje křehkou většinou.

Senát USA (horní komora)

Senát tvoří celkem 100 zákonodárců – každý z 50 států USA v něm reprezentují dva zástupci bez ohledu na velikost či lidnatost daného státu. Mandát senátora trvá 6 let a každé dva roky se obměňuje přibližně třetina komory.

Republikáni drží v horní komoře 53 křesel. Opozice vedená Demokratickou stranou disponuje 47 hlasy, z toho je 45 registrovaných demokratů a 2 nezávislí senátoři, kteří s nimi trvale drží hlasovací blok.

Budova Kapitolu v Washingtonu
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho přijal americký prezident Donald Trump. (18. listopadu 2025)
Voliči v americkém státě Virginie schválili překreslení volebních obvodů pro Kongres. (21. dubna 2026)
Bílý dům, Washington
9 fotografií

Letos se volí 35 křesel. Demokraté potřebují čistý zisk čtyř mandátů, aby Senát ovládli. Sledovat se budou hlavně státy Georgia, kde demokrat Jon Ossoff obhajuje těsný mandát, Michigan a New Hampshire (uvolněná křesla bez obhajujícího senátora) a také Maine, kde křeslo brání umírněná republikánka Susan Collinsová. Mimořádné doplňovací volby čekají také Floridu a Ohio, kde se obsazují místa po Marcu Rubiovi a J. D. Vanceovi, kteří odešli do Trumpovy administrativy.

Sněmovna reprezentantů USA (dolní komora)

Dolní komora má 435 poslanců s dvouletým mandátem, a proto se každé dva roky kompletně obměňuje. Počet zástupců jednotlivých států odpovídá jejich lidnatosti podle sčítání lidu. Sněmovna má zásadní slovo v otázkách rozpočtu, daní a jako jediná může zahájit proces odvolání prezidenta (impeachment).

Co je gerrymandering

  • Guvernér amerického státu Massachusetts Elbridge Gerry v roce 1812 nakreslil volební oblast tak, aby umožnila jeho straně vyhrát, přestože měla celkově menší podporu. Tvar volebního okrsku připomínal salamandra, a tak karikaturista volební obvod znázornil jako gerry-mandera.
  • Gerrymandering je legální, ale většina Američanů se podle průzkumů staví proti němu a postavila by ho mimo zákon.
  • Základní princip je změnit hranice volebního okresu tak, aby to pomohlo naší straně a uškodilo protivníkovi.
  • Historicky gerrymandering provádějí obě hlavní politické strany – jak demokraté, tak republikáni

Republikáni mají extrémně křehkou většinu. Aktuální rozložení sil v dolní komoře ukazuje 217 republikánů ku 212 demokratům. Jazýčkem na vahách je jeden nezávislý poslanec, a to Kevin Kiley z Kalifornie, který letos v březnu 2026 opustil republikánské řady, ale obvykle s nimi hlasuje, a 5 křesel je momentálně neobsazených kvůli rezignacím či úmrtím – mimo jiné po nečekaném lednovém skonu dlouholetého republikánského poslance Douga LaMalfy.

K zisku absolutní většiny je v kompletní Sněmovně potřeba 218 hlasů. Demokratům tak k převzetí moci a totální kontrole nad dolní komorou stačí v listopadu získat o šest křesel víc, než mají teď.

O výsledku rozhodne několik desítek takzvaných swing districts (přelétavých okrsků), zejména v Arizoně, Pensylvánii, Nevadě či Kalifornii. Právě v těchto klíčových státech se po čerstvých červnových primárkách bojuje na nově upravených mapách a velkou roli zde hraje takzvaný gerrymandering – tedy účelové překreslování hranic volebních okrsků dominantní politickou stranou tak, aby v nich měla předem zajištěnou většinu.

Co jsou primárky a o čem mohou rozhodnout

Než se vůbec otevřou volební místnosti v hlavních listopadových volbách, musí proběhnout primárky. To jsou vnitrostranické volby, v nichž registrovaní voliči obou hlavních táborů vybírají, kdo přesně bude jejich stranu reprezentovat na oficiálním hlasovacím lístku.

Primárky nemají jeden celostátní termín, jejich kalendář se liší stát od státu a v roce 2026 probíhá hlavní vlna od března až do 15. září. Zatímco v Texasu či Illinois se hlasovalo už na jaře, státy jako Florida (srpen) nebo Delaware (září) si na své favority počkají.

Proč na primárkách tolik záleží?

Jak kdysi poznamenal legendární předseda Sněmovny Tip O’Neill, veškerá politika je lokální. V USA jsou politické preference v mnoha volebních obvodech dlouhodobě vychýleny na jednu stranu. V silně konzervativním Texasu nebo naopak liberální Kalifornii je už předem jasné, zda v listopadu vyhraje republikán, nebo demokrat.

Skutečný politický souboj se proto odehrává právě v primárkách, kde proti sobě stojí umírněné křídlo strany a radikálnější proudy. Kdo vyhraje vnitrostranické primárky v bezpečně obsazeném okrsku, má křeslo v Kongresu prakticky jisté.

Co hrozí Trumpovi při ztrátě většiny v Kongresu?

Pokud by se naplnily historické paralely a vládní republikáni a demokraté si prohodili role, pro Donalda Trumpa by to znamenalo zásadní politický otřes. Ztráta byť jen jediné komory Kongresu s sebou nese tři fatální rizika:

1. Konec legislativních plánů

Bez podpory obou komor Kongresu nemůže Bílý dům schválit žádný zákon ani federální rozpočet. Pokud demokraté ovládnou Sněmovnu reprezentantů, veškerá Trumpova legislativní agenda se zastaví. Prezident by byl odkázán výhradně na exekutivní příkazy, které mají omezenou trvanlivost a právní sílu, a zemi by hrozila tvrdá rozpočtová opatření.

2. Smažení na poslaneckých slyšeních

Vítězná strana v komoře získává automaticky předsednictví ve všech sněmovních výborech. Demokraté by tak získali právo zřizovat vyšetřovací komise, předvolávat si vládní úředníky pod přísahou, požadovat interní dokumenty Bílého domu a veřejně rozkrývat kroky Trumpovy administrativy, což by pro prezidenta znamenalo permanentní politický tlak.

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

3. Hrozba impeachmentu

Získání prosté většiny ve Sněmovně reprezentantů by demokratům poskytlo dostatek hlasů pro případné formální zahájení ústavní žaloby na prezidenta. Jak říká slavný citát otce zakladatele Jamese Madisona z Listů federalistů: „Moc musí být vyvažována další mocí.“ V americké historii by šlo o bezprecedentní situaci, nicméně reálné odvolání Donalda Trumpa z úřadu by zůstalo vysoce nepravděpodobné. K definitivnímu sesazení prezidenta je totiž nutná dvoutřetinová většina v Senátu, kde si republikáni pravděpodobně udrží silnější pozici.

I bez samotného odvolání by však ztráta Kongresu znamenala pro zbytek vládnutí Donalda Trumpa politický pat a takzvanou rozdělenou vládu. Bílý dům by sice stále disponoval velkou rétorickou silou a pravomocemi v zahraniční politice, ale v domácích otázkách by měl jen minimální reálnou možnost prosazovat v zemi hlubší legislativní změny.

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