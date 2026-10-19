Volby do Kongresu jsou za dveřmi. Demokraté mají šanci získat většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů. Jaký je recept na vítězství pro demokraty ve vyrovnaných sněmovních obvodech, s nimiž máte shodou okolností velké zkušenosti?
Co se týče vyrovnaných obvodů... Přesně tak, sama jsem měla velmi těžký mandát. Zpočátku byl můj obvod spíše republikánský, až ke konci se stal bezpečným pro demokraty. I to pro mě bylo těžké, protože na mě nejdřív útočila pravice a potom levice. Přesto jsem vždycky vyhrála, své křeslo jsem nikdy neztratila. Pokud jde o dnešní demokraty, recept na vítězství do jisté míry mají. Efektivně svazují republikány s prezidentem, který je momentálně nepopulární, a mnoho lidí půjde jednoduše hlasovat proti Trumpovi.
Jenže strategie k volebnímu vítězství nestačí – potřebujeme strategii vládnutí. Pokud demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu, skutečnou zkouškou bude, zda se soustředí jen na odplatu a vyšetřování Trumpovy administrativy – nebo nabídnou řešení. Jedním z největších rizik je náš dluh: roční deficit činí dva biliony dolarů a celkový dluh je 40 bilionů. Pokud by nás zasáhla dluhová krize, byla by to obrovská rána národní bezpečnosti. Přeji si, aby lidé nevolili jen ze vzdoru, ale pro kompetentní vládu. Pokud totiž brzy nenajdeme cestu, jak skutečně vládnout a řešit problémy, přijdeme o vůdčí roli, což mě nesmírně bolí.
Spojené státy momentálně nejsou ideálním partnerem, ale historicky jím byly a musejí jím být znovu. Evropa posiluje, NATO i EU jsou pevnější, a ačkoli i vy čelíte vlně populismu, spojení Evropy a Ameriky zůstává nepřekonatelným motorem svobody, hodnot i hospodářského úspěchu.