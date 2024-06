Volba mladých. Za Kypr zasedne v europarlamentu čtyřiadvacetiletý youtuber

Fidias se na youtube proslavil především videi, ve kterých plní různé výzvy a úkoly. Mezi nejznámějšími jeho obsahy je například video, ve kterém se snaží obejmout amerického miliardáře Elona Muska. Co se politiky týče, Fidias vypadá málo vyhraněně, píše list El País. V jeho kampani pak převažovala i témata zaměřená na mladé voliče.

Právě mladí lidé tvoří zřejmě podstatnou část ze 71 tisíc voličů, kteří dali Panajotuovi hlas. Mezi prvovoliči dostal skoro 40 procent preferencí a mladí převažovali i při oslavách jeho zvolení, které se uskutečnily v neděli večer na náměstí Svobody v Nikósii. „Hlasovali jsme pro něj, protože jsme mladí a věříme mu,“ řekli deníku El País dva mladí Kypeřané, kteří dali slavnému youtuberovi svůj hlas.

Panajotu těžil ze své popularity na internetu i z únavy ze dvou hlavních kyperských stran – pravicové DISY a levicové AKEL. „Strany by to měly vzít jako varovný signál, modernizovat se a více poslouchat lidi,“ řekl o svém zvolení Panajotu.

Kvůli populárnímu youtuberovi se podle stanice BBC zřejmě zvýšila volební účast o 14 procentního bodů na 59 procent ve srovnání s předchozími volbami do EP z roku 2019. Kypřané vyšlou do parlamentu šest zástupců.

V rozhovoru s médii Panajotu řekl, že stále nemá úplně přesnou představu, co ho v Evropském parlamentu čeká. „Je mi 24 let, žiju technologiemi, a to přináším do Evropského parlamentu,“ uvedl nový europoslanec. Podle svých slov by se chtěl stát členem školského výboru a zabývat se záležitostmi ohledně nových technologií či umělé inteligence.