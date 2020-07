Chorvatské volby vyhráli zřejmě vládní demokraté, kteří je vyvolali

21:25 , aktualizováno 22:29

Průběžné výsledky nedělních parlamentních voleb v Chorvatsku zatím potvrzují vítězství vládního Chorvatského demokratického společenství (HDZ). To by podle nich mělo získat 69 ze 151 křesel v parlamentu. Opoziční Sociálnědemokratické straně (SDP) a jejím menším spojencům by pak mělo připadnout 43 křesel. Zatím bylo sečteno 37 procent hlasů, napsala agentura APA.