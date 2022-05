A když vyhraje Sinn Féin, bude mít Londýn v Severním Irsku problém

Čtvrtek je ve Velké Británii volebním dnem. Zatímco v Anglii, Skotsku a Walesu lidé volí do místních zastupitelstev, v Severním Irsku vybírají zástupce do regionálního parlamentu. Právě tam by podle průzkumů mohla překvapivě zvítězit katolická republikánská strana Sinn Féin. Výsledky voleb se očekávají v pátek ráno.