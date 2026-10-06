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Politika, nebo boj dvou rodů? V brazilských volbách se hraje opět doslova o kriminál

Milan Vodička
  15:00

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Politická bomba. Prezidentské volby v Brazílii skončily naopak, než prorokovaly snad všechny průzkumy. Vyhrál mladý Bolsonaro, jmenuje se Flávio. Levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva je zaskočený. | foto: Reuters

Před deseti měsíci dostal bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro u soudu tak naloženo, že kdyby se chtěl projít jako svobodný muž, musel by se dožít sedmadevadesáti let. Anebo by ho musel omilostnit jeho syn, který by se stal prezidentem. Což je najednou zcela možné. Dokonce pravděpodobné.

V Brazílii právě vybuchla politická bomba. Prezidentské volby skončily opačně, než prorokovaly snad všechny průzkumy. A tak se v neděli v noci musel zaskočený levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva postavit před své příznivce a zaraženě jim říct: „Byl jsem přesvědčen, že vyhraju už v prvním kole.“

Vyhrál mladý Bolsonaro, jmenuje se Flávio.

Ale tady nejde jen politiku, protože Lula a Bolsonarové jsou brazilská odrůda Monteků a Kapuletů. Jdou si tak po krku, že politika je skoro zápasem o to, kdo koho pošle do kriminálu.

Levicové vlády nepřinesly zlepšení, k tomu roste každodenní zločinnost. Do toho levici visely na krku jako mlýnské kameny totalitní režimy Nikaraguy a Kuby, od nichž se nešlo jen tak distancovat.

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