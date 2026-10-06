V Brazílii právě vybuchla politická bomba. Prezidentské volby skončily opačně, než prorokovaly snad všechny průzkumy. A tak se v neděli v noci musel zaskočený levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva postavit před své příznivce a zaraženě jim říct: „Byl jsem přesvědčen, že vyhraju už v prvním kole.“
Vyhrál mladý Bolsonaro, jmenuje se Flávio.
Ale tady nejde jen politiku, protože Lula a Bolsonarové jsou brazilská odrůda Monteků a Kapuletů. Jdou si tak po krku, že politika je skoro zápasem o to, kdo koho pošle do kriminálu.
Levicové vlády nepřinesly zlepšení, k tomu roste každodenní zločinnost. Do toho levici visely na krku jako mlýnské kameny totalitní režimy Nikaraguy a Kuby, od nichž se nešlo jen tak distancovat.