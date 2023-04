Špionážní hra? Únik z Pentagonu neřídilo ani Rusko, ani USA, říká expert

V ruských médiích se šíří spekulace, že únik je součástí americké zpravodajské hry. Cílem je prý zmást ruský generální štáb a připravit půdu pro ukrajinskou protiofenzivu. Co si o tom myslíte?

Když se někde objeví velké množství tajných dokumentů najednou, tak tajné služby jsou k tomu velmi skeptické. Prostě to vypadá podezřele. Pokud investujete obrovské peníze do toho, abyste někde sehnali fotku jednoho nebo dvou dokumentů... A pak se vám zničehonic na sociální sítě provalí padesát nebo sto stránek, vede to pochopitelně k velké nedůvěře.

V těch dokumentech se také například píše, že Ukrajině bude docházet munice pro protivzdušné systémy. To není převratná informace, i když si ji naše veřejnost moc nepřipouštěla nebo ji to moc nezajímalo. Bavíme se o tom celý poslední rok. Proto jsem velmi skeptický, že by to byla zpravodajská hra americké strany.