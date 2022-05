KONTEXT: Rusům dochází pěchota, tato ofenziva může být jejich poslední

Pondělní přehlídka na moskevském Rudém náměstí byla možná zajímavější tím, co na ní Vladimir Putin neřekl, než tím, co řekl. Nevyhlásil například mobilizaci, o které se v posledních dnech v souvislosti s nepřesvědčivými výsledky ruského tažení na Ukrajině hodně spekulovalo.

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Bahenským v Kontextu:

Podle Vojtěcha Bahenského, bezpečnostního analytika působícího na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, se sice nedá říci, jakých cílů vlastně Rusové chtějí na Ukrajině dosáhnout, ale obecně se dá konstatovat, že s počtem vojáků mají problém a pro plné rozvinutí do válečného stavu jim chybí branné složky.

„Především z hlediska pěchoty jim dochází mužstvo. Množství mrtvých a zraněných je vysoké a Rusko, protože nevyhlásilo válečný stav, nemůže udržet ve službě brance a vojáky sloužící na smlouvu,“ vysvětluje Bahenský.

„To neznamená, že nějakých omezených cílů nemohou dosáhnout, ale dosáhnou jich s vyššími ztrátami. Pokud poslední ofenziva na Donbasu neuspěje, je to nejspíš poslední ofenziva, kterou mohou učinit, aniž by vyhlásili válečný stav nebo částečnou mobilizaci. Na další velké ofenzivy nebudou mít síly,“ argumentuje odborník.

Fronta na Donbasu se v posledních dnech výrazně výrazněji pohnula jen na dvou místech. Ukrajinští vojáci severovýchodně od Charkova osvobodili mnoho obcí a dokázali tak, že jsou schopní protiofenzivy. Rusové zase obsadili město Popasna v Luhanské oblasti, které před válkou sloužilo jako důležitý železniční uzel.

Ovládnutí železnice je přitom pro ruskou logistiku klíčové. „Železnice je řádově efektivnější než přeprava materiálu po silnici. Nepochybně to byl jeden z problémů postupu na Kyjev, protože Rusové byli odkázáni jen na pár silnic. Bylo předvídatelné, kudy pojedou, a byli snadným terčem. Naopak na jihu, v prostoru Chersonu a Mariupolu, kde se jim podařilo kontrolovat železnici, tyto problémy nenastaly,“ vysvětluje Bahenský.

Naše znalosti o vývoji situace na donbaském bojišti podle něj výrazně komplikuje také fakt, že se někdy ztrácíme v přívalu informací, celkový obraz války mám ovšem uniká. Například vůbec nemáme představu, o kolik vojáků přišla Ukrajina, a ani ukrajinským odhadům počtu padlých Rusů se nedá zcela věřit.

„Valí se na nás strašně moc záběrů a my máme tendenci to zaměňovat s tím, že dobře víme, co se tam děje. Ale informace, které k nám přicházejí, jsou selektivní. Díváme se na válku klíčovou dírkou,“ varuje bezpečnostní expert před unáhlenými závěry učiněnými na základě efektních záběrů na sociálních sítích.

Co můžeme očekávat od následujících týdnů a měsíců? „Nejhorší scénář pro Ukrajinu by byl, kdyby Rusové zničehonic prolomili frontu a podařilo se jim obklíčit velkou část ukrajinských sil. To by byla pro Ukrajinu katastrofa, zároveň však nic nenaznačuje tomu, že by se to mělo stát,“ myslí si Bahenský.

Také může nastat, že ruská armáda se v horizontu týdnů vyčerpá a pak se fronta na nějakou dobu stabilizuje. „Potom budeme dál svědky pokračování války z posledních dvou týdnů: pokusů o průlom na Donbasu a pokračování snah tomu zabránit,“ odhaduje Bahenský.

