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Voják zaútočí v tichosti do 300 kilometrů. Britové představili nenápadný paraglider

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  19:18
Vojenský motorový paraglider umožňuje rychlé a nenápadné nasazení vojáků v...

Vojenský motorový paraglider umožňuje rychlé a nenápadné nasazení vojáků v terénu. (2. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Vojenský motorový paraglider umožňuje rychlé a nenápadné nasazení vojáků v...
Vojenský motorový paraglider umožňuje rychlé a nenápadné nasazení vojáků v...
Vojenský motorový paraglider umožňuje rychlé a nenápadné nasazení vojáků v...
Vojenský motorový paraglider umožňuje rychlé a nenápadné nasazení vojáků v...
9 fotografií
Britská armáda by mohla získat nový způsob, jak nenápadně dopravovat vojáky na nepřátelské území. Motorový paraglider od startupu Blakcro si voják přinese na zádech, během několika minut ho sestaví a vzlétne přímo ze země. Na dlouhé vzdálenosti se tak dostane bez letiště, vrtulníku nebo transportního letounu.

Celý systém se ve složeném stavu vejde do batohu a k letu ho lze připravit za méně než osm minut. Voják to zvládne dokonce i v naprosté tmě. Paraglider má na vlastní pohon dolet až 200 mil, tedy přibližně 322 kilometrů.

Stroj vzniká přímo pro potřeby armády. Základem je titanový rám vyráběný ve Velké Británii a konstrukce počítá s tím, že voják ponese běžnou bojovou výstroj. Paraglider lze používat s balistickou ochranou, vybavením pro noční vidění i různými držáky na zbraně.

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Při skrytých misích může být výhodou nízká hlučnost a malá vizuální i radarová stopa. Ve vzduchu tak může být stroj hůře odhalitelný než vrtulník nebo letadlo.

Podle britské vlády už je technologie v operačním použití. Blakcro má kontrakty ve Velké Británii i se spojenci v NATO a další paraglidery má dodávat až do roku 2027.

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