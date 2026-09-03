Celý systém se ve složeném stavu vejde do batohu a k letu ho lze připravit za méně než osm minut. Voják to zvládne dokonce i v naprosté tmě. Paraglider má na vlastní pohon dolet až 200 mil, tedy přibližně 322 kilometrů.
Stroj vzniká přímo pro potřeby armády. Základem je titanový rám vyráběný ve Velké Británii a konstrukce počítá s tím, že voják ponese běžnou bojovou výstroj. Paraglider lze používat s balistickou ochranou, vybavením pro noční vidění i různými držáky na zbraně.
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Při skrytých misích může být výhodou nízká hlučnost a malá vizuální i radarová stopa. Ve vzduchu tak může být stroj hůře odhalitelný než vrtulník nebo letadlo.
Podle britské vlády už je technologie v operačním použití. Blakcro má kontrakty ve Velké Británii i se spojenci v NATO a další paraglidery má dodávat až do roku 2027.