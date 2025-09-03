Na náměstí Nebeského klidu usedlo dle zahraničních do sedadel celkem 26 hlav zahraničních hlav států. Mezi nimi byl ruský prezident Vladimir Putin či severokorejský vůdce Kim Čong-un. Jedna z fotografií ukazuje, jak spolecně s hostitelem v podobě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, všichni tři kráčí bok po boku po červeném koberci.
Na to již stihl zareagovat americký prezident Donald Trump, který na své sociální síť Truth Social naznačil, že se spikli proti Spojeným státům. „Kéž prezident Si Ťin-pching a úžasný čínský lid zažijí skvělý a trvalý den oslav. Vyřiďte, prosím, mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům “ napsal Trump .
V Pekingu nechyběla ani slovenská hlava státu Robert Fico. Druhým a zároveň posledním evropským zástupcem byl prezident Srbska Aleksandar Vučić. Jinak dominovali státníci ze středoasijských zemí.
„Dnes si lidstvo opět musí vybrat mezi mírem a válkou, dialogem a konfrontací, oboustranně výhodnou spoluprací nebo hrou s nulovým součtem,“ pronesl Si Ťin-pching dle americké stanice CNN k davu. „Čínský národ je velký národ, který se nikdy nenechá zastrašit žádnými tyrany,“ dodal později. Zároveň sdílel svou vizi o „nezastavitelném“ vzestupu Číny.
Po ukončení projevu provedl Si inspekci nastoupených jednotek a z otevřené limuzíny zdravil vojáky, kteří mu odpovídali zvoláním „Sloužíme lidu!“
Diváci přitom měli možnost vidět na obloze jedny z stíhaček čínské armády s technologií stealth, včetně dvoumotorového J-35 a bombardérů H-6. Na přehlídce, která trvala více než hodinu, čínská armáda dále ukázala mimo jiné řadu balistických střel včetně hypersonických či jaderných, jednotky pro kybernetický boj, průzkumné a útočné drony či strategické bombardéry. Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím vypuštěno 80 000 holubic.
Živý přenos sdílený čínskou státní televizní stanicí CCTV na sociálních sítích dle americké stanice CNN ukázal, že jej v jednu chvíli sledovalo více než 85 milionů diváků.