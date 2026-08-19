„Rozhodli jsme se upravit délku trvání cvičení UFS tak, aby se konalo od 17. do 21. srpna,“ uvedl podle agentury AFP jihokorejský sbor náčelníků štábů (JCS). Dodal, že se spojenci rovněž dohodli na omezení rozsahu některých cvičení.
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Trump nařídil omezit cvičení armády USA s Jižní Koreou, pro dobrý vztah s Kimem
„Tyto úpravy zachovávají základní cíle v oblasti bojové pohotovosti a výcviku. Nedojde k žádnému oslabení výcvikových cílů USA,“ sdělil agentuře AFP představitel Pentagonu.
Vojenské manévry odsoudila Severní Korea, která označila Jižní Koreu a USA za válečné štváče, kteří zvyšují napětí na Korejském poloostrově. KLDR společná cvičení kritizuje dlouhodobě a tvrdí o nich, že jsou přípravou na invazi.
Šéf Bílého domu v neděli vysvětlil, že rozhodnutí o omezení americké účasti učinil „na základě svého velmi dobrého vztahu s Kim Čong-unem“. Trump se podle médií snaží oživit dialog s Kim Čong-unem, pod jehož vedením Severní Korea navzdory sankcím OSN rozšiřuje svůj jaderný program.
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S Kim Čong-unem se navzájem chápeme, prohlásil Trump
Americký prezident se během svého prvního funkčního období setkal s vůdcem KLDR třikrát a jednal s ním mimo jiné o severokorejském jaderném programu. Rozhovory ale v roce 2019 ztroskotaly a izolovaná země od té doby zintenzivnila raketové testy. Trump po návratu do úřadu loni v lednu projevil zájem dialog obnovit. V pondělí uvedl, že si s Kimem navzájem rozumějí a že severokorejský vůdce kladně odpověděl na jeho žádost o osobní jednání. Neupřesnil však, zda se už uskutečnil jejich telefonát.