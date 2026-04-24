Obviněn byl z nezákonného využití důvěrných vládních informací za účelem osobního obohacení, krádeže neveřejných vládních informací, podvodu v oblasti komodit, podvodu pomocí elektronických prostředků a provedení nezákonné peněžní transakce. Hrozí mu několik let vězení, podotkla AP.
Van Dyke se podle podle prokuratury od 8. prosince asi měsíc podílel na plánování a provedení akce zaměřené na zajetí Madura. Ačkoli podepsal dohody o mlčenlivosti, v nichž se zavázal, že nevyzradí žádné utajované nebo citlivé informace související s chystanou operací, podle prokuratury právě tyto informace využil k uzavření celé řady sázek na to, že Maduro do 31. ledna 2026 přijde o moc.
„Jde o amerického vojáka, který údajně zneužil své pozice k tomu, aby profitoval z oprávněné vojenské operace,“ uvedl na sociální síti ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.
Polymarket, jeden z největších tzv. predikčních trhů na světě, zjistil, že někdo obchoduje na základě utajovaných vládních informací, upozornil na to ministerstvo spravedlnosti a spolupracoval při vyšetřování.
„Pro insider trading není na Polymarketu místo,“ dodala společnost v prohlášení. Podle agentury Reuters jde zřejmě o první případ, kdy ministerstvo vzneslo obvinění z obchodování s využitím důvěrných informací na predikčním trhu.
Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC), která dohlíží na predikční trhy, ve čtvrtek oznámila, že proti Van Dykovi podala souběžnou žalobu. Ta tvrdí, že Van Dyke 26. prosince, tedy necelý týden před přepadením Caracasu a únosem Madura, převedl 35 tisíc dolarů ze svého bankovního účtu na kryptoměnový účet.
Podle žaloby poté použil přes 32 500 dolarů na sérii sázek na to, kdy by mohl být Maduro sesazen. Tyto sázky uzavíral mezi 30. prosincem a 2. lednem, drtivou většinu z nich ovšem 2. ledna večer - tedy jen několik hodin předtím, než na Caracas dopadly první střely.
Na možné zneužití neveřejných informací v souvislosti s výhrou přes 400 tisíc dolarů díky sázce na Polymarketu na pád venezuelského vůdce upozornila už 6. ledna stanice BBC.
Platforma Polymarket umožňuje uživatelům uzavírat sázky na budoucí události, od počasí přes sportovní výsledky až po vývoj zahraniční politiky Spojených států.
Odvětví těchto sázek čelilo za vlády prezidenta Joea Bidena kontrole ze strany regulačních úřadů, za Trumpova prezidentství se však dočkalo vřelejšího přijetí. Jedním z investorů společnosti Polymarket je prezidentův syn Donald Trump mladší, který působí rovněž jako její poradce.