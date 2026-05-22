Není to trest. Rubio vysvětloval spojencům Trumpovy šachy s vojáky v Evropě

Média přitom v minulosti spekulovala, že důvodem stažení vojáků z Německa je Trumpova snaha potrestat evropské spojence za jejich neochotu zapojit se do války na Blízkém východě.
„Spojené státy mají nadále globální závazky, které musí plnit, pokud jde o rozmístění našich sil, a to nás neustále nutí přehodnocovat, kam naše jednotky umístíme. Nejde o žádný trest, je to prostě součást běžného postupu,“ řekl novinářům Rubio.
Ačkoliv americký ministr vyloučil, že se jedná o trest, sám v pátek novinářům sdělil, že Trump je z evropských spojenců kvůli malé podpoře v blízkovýchodním konfliktu zklamán.
„Prezidentovy názory, respektive jeho zklamání z některých našich spojenců v NATO a z jejich reakce na naše operace na Blízkém východě, jsou dobře zdokumentovány. Bude to třeba vyřešit, ale dnes se to projednávat nebude,“ dodal Rubio.
Páteční zasedání aliančních ministrů zahraničí je zejména přípravou na nadcházející červencový summit NATO v Ankaře. Jednání se dotkne navyšování obranných výdajů, posilování bojeschopnosti jednotlivých členských zemí a zvyšování průmyslové výroby.
