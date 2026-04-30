Vojáci budou v předních liniích dva měsíce, nařídil šéf ukrajinské armády

Rozkaz Syrského přichází uprostřed častých zpráv o ukrajinských vojácích, kteří slouží po celé měsíce pod palbou a snaží se zadržet pomalý, ale vytrvalý postup ruských sil.
Ve svém prohlášení Syrskyj uvedl, že převaha dronů „zkomplikovala logistiku na bojišti a výrazně změnila koncepci bojových operací“. Zároveň podle odborníků vytvořila rozsáhlou „zónu smrti“.
„Velitelé musí zajistit, aby byly vytvořeny podmínky pro to, aby vojáci mohli zůstat na svých pozicích až dva měsíce, po nichž musí následovat povinná rotace, která se musí uskutečnit do jednoho měsíce,“ řekl Syrskyj.
„Včasná rotace není jen otázkou organizace služby, ale také zachování životů našich vojáků a stability obrany,“ dodal s tím, že jeho rozkaz zahrnuje povinná lékařská vyšetření a včasné zásobování jednotek na frontě potravinami a municí.
Toto oznámení přichází jen několik dní poté, co všeobecné pobouření obyvatel vyvolaly snímky vyhublých vojáků ze 14. samostatné mechanizované brigády Ukrajiny.