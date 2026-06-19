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Vody v Balatonu ubývá. Na jihu jezera se znovu objevil Opičí ostrov

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  16:53
Hladina maďarského Balatonu kvůli přetrvávajícímu suchu dál klesá. U obce Balatonfenyves na jižním břehu jezera se znovu objevila písčitá mělčina, které místní říkají Opičí ostrov.
Klesající hladina maďarského jezera Balaton.

Klesající hladina maďarského jezera Balaton. | foto: Profimedia.cz

Klesající hladina maďarského jezera Balaton. (7. května 2026)
Klesající hladina maďarského jezera Balaton. (7. května 2026)
Balaton - ilustrační snímek
Balaton - ilustrační snímek
22 fotografií

Průměrná hladina vody v největším maďarském jezeře aktuálně dosahuje přibližně 83 centimetrů, což je výrazně méně než bývá v tomto období obvyklé. Informoval o tom zpravodajský server Sonline.hu.

Na mělkých částech jižního pobřeží se proto opět vynořily písčité mělké plochy přezdívané jako Opičí ostrov, které byly viditelné i během předchozích období sucha.

Klesající hladina maďarského jezera Balaton.
Klesající hladina maďarského jezera Balaton. (7. května 2026)
Klesající hladina maďarského jezera Balaton. (7. května 2026)
Balaton - ilustrační snímek
22 fotografií

Podle maďarského odborníka na zemědělství Istvána Tótha je hlavním problémem výrazný pokles přítoku vody z jižní části povodí jezera. Přestože v některých oblastech v posledních dnech spadlo kolem 18 milimetrů srážek, extrémně vysušená půda většinu vody okamžitě absorbuje. Menší vodní toky tak podle něj často vysychají nebo se voda vsakuje do země ještě předtím, než se dostane do Balatonu.

Tóth upozornil, že klíčovým zdrojem vody pro Balaton je řeka Zala, která do jezera přitéká ze západu. Také její průtok je však nyní omezený.

Nedostatek vody se přitom dle odborníků netýká pouze samotného jezera, ale ohrožuje i zemědělství v rozsáhlém povodí na jih od Balatonu.

Odhady hovoří o srážkovém deficitu přibližně 100 až 150 milimetrů. Sucho komplikuje situaci zemědělcům, přičemž vedle polních plodin může mít negativní dopad také na ovocné sady.

Balaton v potížích. Maďarské moře trápí nezvykle rychlý úbytek vody

Současný vývoj připomíná situaci z roku 2011, kdy hladina Balatonu klesla na mimořádně nízké hodnoty. Na některých úsecích jižního pobřeží tehdy voda ustoupila natolik, že návštěvníci museli ujít desítky metrů po mělkém dně, než se dostali do hlubší vody.

Nízkou hladinu má i jezero Velence

Sucho se přitom netýká jen Balatonu. Kriticky nízkou hladinu hlásí také jezero Velence mezi Budapeští a Balatonem. Jak upozornil server Sokszínű Vidék, na konci května naměřili vodohospodáři u letoviska Agárd pouze 62 centimetrů vody, zatímco za optimální stav je považována hladina okolo 130 centimetrů. Jezero se tak přiblížilo rekordně nízkým hodnotám zaznamenaným během sucha v roce 2022.

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