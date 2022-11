Kolik vody by měl člověk vypít. Méně, než se myslelo, tvrdí studie

Doporučení vypít osm sklenic vody denně se stalo všeobecně uznávanou radou a často se objevuje ve zdravotnických pokynech. Nejnovější studie však ukazuje, že lidé vodu přijímají velkým množstvím způsobů. Ze zjištění vědců vyplývá, že mnoho lidí potřebuje pouze 1,5 až 1,8 litru vody denně, napsal list the Guardian.

„Současné doporučení není vědecky vůbec podložené,“ uvedl Josuke Jamada z Národního institutu biomedicínských inovací, zdraví a výživy v Japonsku a jeden z hlavních autorů studie. „Většina vědců si není jistá, kde se toto doporučení vzalo,“ dodal.

Jedním z problémů je, že předchozí odhady potřeby vody obvykle ignorovaly její obsah v potravinách, který může tvořit podstatnou část celkového příjmu. „Pokud jíte jen chléb, slaninu a vejce, nezískáte z jídla mnoho tekutin, ale pokud jíte maso, zeleninu, ryby, těstoviny a rýži, můžete z jídla získat přibližně 50 procent své potřeby vody,“ řekl Jamada.

Studie publikovaná v časopise Science hodnotila příjem vody u 5604 osob ve věku od osmi dnů do 96 let z 23 zemí. Výzkum spočíval v tom, že lidé vypili sklenici vody, v níž byly některé atomy vodíku nahrazeny deuteriem, stabilním izotopem vodíku, který se přirozeně vyskytuje v lidském těle a je neškodný.

Rychlost vylučování přebytečného deuteria ukazuje, jak rychle se voda v těle obměňuje. Studie zjistila, že tato míra se značně liší v závislosti na věku, pohlaví, aktivitě a okolí člověka. Osoby žijící v horkém a vlhkém podnebí a ve vysokých nadmořských výškách, stejně jako sportovci a těhotné či kojící ženy měli vyšší obměnu, což znamená, že musí pít více vody.

„Tato studie ukazuje, že běžné doporučení, že bychom všichni měli vypít osm sklenic vody – tedy přibližně dva litry denně – je pro většinu lidí ve většině situací pravděpodobně příliš velké,“ řekl spoluautor studie John Speakman z Aberdeenské univerzity.

Přestože pití většího množství vody, než tělo potřebuje, pravděpodobně není zdraví škodlivé, výroba čisté pitné vody není zadarmo, upozorňují autoři. „Pokud by se 40 milionů dospělých v Británii řídilo pokyny a vypilo každý den o půl litru čisté vody více, než potřebují, znamenalo by to 20 milionů litrů zbytečně spotřebované vody denně,“ uvedl Speakman.