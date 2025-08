V okupovaném Doněcku je nedostatek vody. Děti prosí Putina o záchranu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„My děti bychom měly běhat a smát se, ne čekat, až dostaneme vodu. Strýčku Vovo, zachraň nás,“ stěžují si děti z okupovaného Doněcka na Telegramu. „Strýčku Putine, jsi nejdůležitější postava na světě. Zachraň nás.“

Prosba ukazuje na rozsáhlost vodní krize, která postihuje Doněck pod správou proruských separatistů. Tu nedovedou zakrýt ani prokremelští propagandisté. Portál The Washington Post si všímá, že zveřejňují videa slunných plážových letovisek, na jejichž pozadí jsou vidět lidé vezoucí na vozících těžké barely.

Obyvatelé uvádějí, že problémy s dodávkami vody jsou konstantní od roku 2014, kdy Ruskem podporované neuznané republiky poprvé vyhlásily nezávislost, nyní je ale situace nejhorší, co pamatují.

Na telegramových účtech jsou vidět zoufalí místní, kteří nabírají dešťovou vodu, aby aspoň nějakou měli. Některým nefungují záchody a musí tedy používat kbelíky.

Okupační úřady v červenci ustanovily, že vodu dodají jen jednou za tři dny, v době od 17:00 do 21:00. Jeden z obyvatel, Anatolij, řekl nicméně ukrajinskému portálu Suspilne Donbas, že tak tomu bývá, pokud má dotyčný štěstí. „Podle rozvrhu by dnes měla být voda, a pak napíšou, že kvůli nějaké nehodě se rozvrh posunul a čtyři dny voda není.“

Problémy jsou i čerpacími stanicemi pitné vody. Některé nefungují, u těch schopných provozu se tvoří dlouhé fronty, přičemž zájem je takový, že do hodiny od spuštění stanice je už zcela vyčerpaná, uvádí ukrajinský portál bachmut.in.ua.

Místní si též stěžují na kvalitu vody. „Dno bidonu není vidět. Ve vodě jsou nějaké suspendované látky,“ obrátil se jeden muž z Mariupolu na vůdce doněckých separatistů Denise Pušilina: „Proč nás tak nenávidíte? Kde jste všichni? O co se snažíte, co nejdříve nás všechny otrávit? Co je to za vodu?“

Pušilin bez důkazů tvrdí, že za problémy mohou Ukrajinci s údajnou „vodní blokádou“. Podle něj Rusko musí dobýt ukrajinské město Slavjansk, aby mohli obnovit kanál Severský Doněc – Donbas, kudy by mohla téct voda.

Poradce exilového mariupolského starosty a vedoucí Centra pro studium okupace Petr Andrjuščenko podotýká, že kanál jednoduše nefunguje, protože jej Rusové poškodili během bojů. Rusové na začátku tohoto roku vyhodili v Časiv Jaru do povětří potrubí na několika místech podél kanálu, aby vytvořili průchody pro pěchotu a vojenskou techniku.

Andrjuščenko varoval, že situace s vodou na okupovaných územích se bude jen zhoršovat. Příčinu vidí v podkopání Kachovské nádrže a zničení ukrajinského hydrosystému.