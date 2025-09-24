Vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun Ragasa vyhnal z domovů dva miliony Číňanů

  6:36
Tajfun Ragasa ve středu brzy ráno zasáhl jižní pobřeží Číny, kde své domovy opustily bezmála dva miliony lidí, i město Hongkong, jehož promenády zasáhly vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun si v pondělí na Filipínách vyžádal čtyři mrtvé a v úterý na Tchaj-wanu nejméně 14 obětí a 124 pohřešovaných.
Vlny narážejí na pláž poblíž obří sochy v Šen-čenu v jižní čínské provincii...

Vlny narážejí na pláž poblíž obří sochy v Šen-čenu v jižní čínské provincii Kuang-tung, zatímco se k této oblasti blíží tajfun Ragasa. (24 září 2025) | foto: AP

Lidí pozorují následky supertajfunu Ragasa na ostrově Orchid Island v okrese...
Vlny narážejí na pláž poblíž obřích soch v Šen-čenu v jižní čínské provincii...
Žena se drží dopravní značky, aby udržela rovnováhu proti silnému větru...
Bezpečnostní pracovník hlídkuje podél pláže v Šen-čenu v jižní čínské provincii...
Silný vítr probudil brzy ráno obyvatele Hongkongu, kteří popisovali strženou digestoř nebo kymácející se jeřáb. Vítr také odnesl části střech z lávky a vyvrátil stromy po celém městě, v nemocnicích pak skončilo 13 lidí.

V jihočínské provincii Kuang-tung se kvůli tajfunu muselo evakuovat skoro 1,9 milionu lidí. Ve zhruba desítce měst přestaly fungovat školy, továrny i dopravní obsluha, v Hongkongu a v Macau se zrušily lety a zavřely mnohé obchody. Stovky lidí ve městech hledaly útočiště v provizorních centrech, dodala agentura.

Na Tchaj-wanu se vlivem supertajfunu Ragasa vylilo horské jezero

Ragasa dosahuje maximální rychlosti 195 kilometrů v hodině a podle meteorologů se bude pohybovat západním až severozápadním směrem.

V pondělí kvůli němu na severu Filipín zemřeli čtyři lidé, pět se pohřešuje a přes 700 tisíc se tajfun dotkl. V úterý se vylilo horské jezero z břehů a zaplavilo východotchajwanské město Kuang-fu, kde zahynulo 14 osob, 34 bylo zraněno a po 124 se dále pátrá.

24. září 2025  6:36

24. září 2025

