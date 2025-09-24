Vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun Ragasa vyhnal z domovů dva miliony Číňanů

Silný vítr probudil brzy ráno obyvatele Hongkongu, kteří popisovali strženou digestoř nebo kymácející se jeřáb. Vítr také odnesl části střech z lávky a vyvrátil stromy po celém městě, v nemocnicích pak skončilo 13 lidí.
V jihočínské provincii Kuang-tung se kvůli tajfunu muselo evakuovat skoro 1,9 milionu lidí. Ve zhruba desítce měst přestaly fungovat školy, továrny i dopravní obsluha, v Hongkongu a v Macau se zrušily lety a zavřely mnohé obchody. Stovky lidí ve městech hledaly útočiště v provizorních centrech, dodala agentura.
Na Tchaj-wanu se vlivem supertajfunu Ragasa vylilo horské jezero
Ragasa dosahuje maximální rychlosti 195 kilometrů v hodině a podle meteorologů se bude pohybovat západním až severozápadním směrem.
V pondělí kvůli němu na severu Filipín zemřeli čtyři lidé, pět se pohřešuje a přes 700 tisíc se tajfun dotkl. V úterý se vylilo horské jezero z břehů a zaplavilo východotchajwanské město Kuang-fu, kde zahynulo 14 osob, 34 bylo zraněno a po 124 se dále pátrá.