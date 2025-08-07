Chladný závěr měsíce odvrátil rekord, i tak byl červenec třetí nejteplejší v historii

Svět letos zažil třetí nejteplejší červenec v historii měření, byla to mírná úleva od rekordních teplot, uvedla ve čtvrtek unijní meteorologická služba Copernicus ve své pravidelné měsíční zprávě. Průměrná teplota dosáhla 16,68 stupňů Celsia, tedy o 0,45 stupně Celsia více, než byl červencový průměr mezi lety 1991 až 2020.

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do střední a východní části kontinentu. Mimořádně vysoké teploty jsou kvůli klimatické změně častější a intenzivnější. Také Česko se podle vědců v důsledku klimatické změny způsobené lidskou činností potýká s častějšími a intenzivnějšími extrémními projevy počasí, jako jsou vlny veder, silné srážky, ledovka nebo sucho. (2. července 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Letošní červenec byl o 0,27 stupně Celsia chladnější než rekordní červenec v roce 2023 a o 0,23 stupně Celsia chladnější než loňský červenec, který byl druhý nejteplejší. V letošním červenci byly naměřené teploty o 1,25 stupně Celsia vyšší, než v předindustriálním období.

„Dva roky po nejteplejším červenci v historii záznamů skončila nedávná série globálních teplotních rekordů. Neznamená to však, že ustaly změny klimatu. V červenci jsme nadále byli svědky dopadů oteplujícího se světa v podobě extrémních veder a katastrofických záplav,“ uvedl ředitel služby Copernicus Carlo Buontempo.

Léto se vrací. Česko čeká o víkendu až tropických 33 stupňů

Pokud nedojde ke stabilizaci koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, lze podle něj očekávat nejen další teplotní rekordy, ale také zhoršování dopadů oteplování.

V Evropě minulý měsíc zažila nejvýraznější nadprůměrné teploty především Skandinávie, kde vlně veder čelily Švédsko a Finsko. S vlnami veder a lesními požáry se potýkala také jihovýchodní Evropa. Na národní úrovni teplotní rekord padl v Turecku, kde se teplota vyšplhala na 50,5 stupně Celsia.

Po Evropě byly červencové teploty nadprůměrné v pohoří Himálaj, Číně a Japonsku. Nejvíce podprůměrné teploty byly zaznamenány v částech Antarktidy, a podprůměrné teploty zažily rovněž Severní a Jižní Amerika, Indie, většina Austrálie a oblasti Afriky.

Na jihu Francie stále zuří požár, jeden člověk zemřel. Hoří i ve Španělsku

Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), kterou jménem Evropské komise realizuje Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí, pravidelně vydává měsíční klimatické bulletiny, v nichž informuje o pozorovaných změnách globální teploty vzduchu při povrchu, pokrytí moří ledem a hydrologických proměnných.

