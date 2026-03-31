Ženu vlk pokousal ve čtvrti Altona západně od centra Hamburku. Policisté jej poté chytili přímo v centrální části téměř dvoumilionového města. O zraněních ženy nejsou známy podrobnosti, uvedla DPA. Co bude se šelmou dále, o tom rozhodne místní úřad pro životní prostředí.
Vlci se k lidem přibližují zřídka a v městském prostředí bývají vídáni velmi málo, častěji se vyskytují na venkově, kde hledají potravu na okrajích vesnic a na farmách.
Některé evropské země a regiony včetně německého Bavorska v posledních letech usnadňují odstřel této chráněné šelmy kvůli obavám z rostoucího počtu útoků na chovy zvířat. Ochránci přírody však tvrdí, že populace vlků je přes růst stále velmi řídká a jejich odstřel by neměl být povolován.
