„Máme velké obavy z rozhodnutí stáhnout z Německa americkou brigádu,“ uvedli vlivní zákonodárci. „Německo v reakci na výzvu prezidenta Donalda Trumpa k většímu sdílení zátěže zvyšuje své zapojení, výrazně navyšuje obranné výdaje a umožňuje americkým silám v rámci podpory operace Epic Fury (Epická zuřivost) hladký přístup k základnám a přelety,“ poznamenali.
Operace Epic Fury je americký název pro válku proti Íránu. Trump, který na počátku týdne kritizoval německého kancléře Friedricha Merze kvůli postoji k válce v Íránu, ve středu uvedl, že USA zvažují snížit počet amerických vojáků v Německu. V pátek pak americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že z Německa v příštích šesti až 12 měsících odejde 5000 vojáků.
V Německu je nyní rozmístěno asi 39 000 vojáků USA. Německý ministr obrany Boris Pistorius dnes řekl, že přítomnost v zemi je v americkém i německém zájmu, ale že americké rozhodnutí nebylo nečekané a dalo se předvídat.
Wicker a Rogers uvedli, že v zájmu USA je udržet si v Evropě odstrašující potenciál, proto by bylo lepší místo stažení přesunout těchto 5000 vojáků z Německa na východ Evropy. „Tamní spojenci učinili značné investice, aby mohli hostit vojáky USA, což by snížilo náklady amerických daňových poplatníků,“ zdůraznili.
Oba republikáni rovněž poukázali na to, že by bylo předčasné omezit americké kapacity v Evropě, protože navyšování investic evropských zemí NATO do armády k plánovaným pěti procentům HDP si vyžádá čas. Snížení odstrašující síly by tak vyslalo špatný signál Putinovi.