20:00

Ať mluví v rádiu, nebo televizi, vždycky působí pozitivně. Může za to jeho příjemná dikce a taky to, že hned chápete, co říká. Přitom rozebírá složitou mezinárodní situaci i vypjaté válečné konflikty. „Válka na Ukrajině vyvolala renesanci zájmu o jaderné zbraně, mnohé státy, které je nemají, po nich touží,“ říká odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza.