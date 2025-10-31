Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Nehoda se stala kolem 11:30 na přejezdu u obce Meteren v provincii Gelderland. Video ukazuje, jak nákladní vůz najíždí na přejezd, pak brzdí a couvá, zřejmě aby se vyhnul protijedoucímu vozidlu. Nakonec uvázne za zavírajícími se závorami a o několik sekund později do něj narazí vlak.
„Poškození trati je neuvěřitelně rozsáhlé,“ uvedl správce železnice. „Je třeba vyměnit kilometr trati. Opravy budou pokračovat až do víkendu,“ uvedla společnost.
Pět lidí bylo lehce zraněno, všichni se během nehody nacházeli v nákladním voze. Dvě stovky cestujících ve vlaku byly evakuovány a odvezeny na jiné nádraží. Nehoda měla dalekosáhlé důsledky pro vlakovou dopravu mezi Utrechtem a městem´s-Hertogenbosch, informoval portál NL Times. Pro cestující byla zavedena náhradní autobusová doprava. Příčinu nehody společnost ProRail vyšetřuje.
Cílem zveřejnění videa bylo zvýšit povědomí řidičů a zlepšit jejich chování v podobných situacích. „Záběry ukazují, jak rychle se může situace na železničním přejezdu zvrtnout, a jsou šokující,“ uvedla správa železnice. Apeluje především na řidiče nákladních vozů a autobusů.
„Lepší je poškodit závoru, než ohrozit život. Pokud uváznete mezi závorami, pokračujte v jízdě,“ doporučila správa.