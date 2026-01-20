Šestiletá dívka přišla při srážce vlaků o všechny. Experti zkoumají poničenou kolej

  10:49
Španělsko šokoval příběh šestiletého děvčátka, které jako jediné z rodiny přežilo nedělní srážku vlaků na jihu země. Záchranáři dítě našli, když se prodíralo troskami. Při nehodě zahynuli dívčini rodiče, bratr a bratranec. Počet obětí nehody vzrostl na 41 poté, co záchranáři nalezli další tělo. Na 40 zraněných zůstává v nemocnici. Vyšetřování se zaměřuje na poškozenou část kolejí.

Záchranáři si dítěte všimli krátce po příjezdu na místo nehody. Pohybovalo se mezi zkroucenými kusy kovu a působilo dezorientovaně, jako zázrakem ale neutrpělo žádná vážná poranění, uvádí deník El País.

Zpráva o dívčině nalezení zastihla její babičku na nádraží v Huelvě, kam přijela získat informace o osudu svých blízkých. Naděje, že by mohli být naživu i další rodinní příslušníci, se ale nenaplnila. Úřady postupně potvrdily identitu obětí a rodina přišla během jediné noci o čtyři své členy.

Členové španělské civilní gardy pracují na místě nehody (19. ledna 2026)
Členové kriminálního oddělení pracují na místě havárie vlaků poblíž Adamuzu. (19. ledna 2026)
Členové španělské civilní gardy spolu s dalšími záchranáři pracují vedle jednoho z vlaků zapojených do nehody. (19. ledna 2026)
Člen španělské civilní gardy pracuje na místě nehody (19. ledna 2026)
Záchranáři dívku převezli do nemocnice, kde se jí ujali příbuzní. Rodina v neděli vycestovala z přímořského města Punta Umbría, aby v metropoli navštívila fotbalové utkání Realu Madrid. Po konci zápasu rodina nastoupila na vlak zpět. Domů už se ale nevrátila.

„Obec prožívá tyto chvíle s hlubokým zděšením a bolestí. Rodina děvčátka byla velmi oblíbená. Čekáme na zprávy o dalších dvou obyvatelích města,“ řekl José Carlos Hernández, starosta města Punta Umbría.

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Nehoda se stala v neděli večer u obce Adamuz v provincii Córdoba. Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do Huelvy. Při srážce vykolejily i dva první vagony vlaku Renfe. V obou soupravách bylo dohromady asi 500 lidí.

Vadný spoj kolejnic

Záchranáři a technické týmy pracovali na místě neštěstí i v noci a během úterka by měli na odstraňování trosek nasadit těžkou techniku.

Provoz v místě nehody bude podle ministra dopravy Óscara Puenteho přerušen zřejmě do začátku února. Společnost Renfe ale od úterka obnovila vysokorychlostní spoje mezi Madridem a Andalusií, pouze v úseku neštěstí zavedla náhradní autobusovou dopravu.

„Bylo to jako zemětřesení.“ Lidé líčí srážku vlaků ve Španělsku, příbuzní jsou zoufalí

Příčiny nehody stále nejsou jasné a vyšetřovatelé pracují s více verzemi. Šéf Renfe Álvaro Fernández Heredia vyloučil, že by důvodem byla nadměrná rychlost, oba vlaky jely rychlostí asi 200 km za hodinu. Heredia uvedl, že „lidská chyba je prakticky vyloučena“.

Vyšetřovatelé prověřují i poškození kolejí na místě nehody. Agentura Reuters uvádí, že technici zjistili určité opotřebení na spoji mezi částmi kolejnice, což podle nich naznačuje, že závada trvala již nějakou dobu.

Srážku vlaků na jihu Španělska nepřežilo 39 lidí, ministr ji má za extrémně podivnou

Vadný spoj vytvořil mezeru mezi kolejnicemi, která se s pokračující jízdou vlaků po trati rozšiřovala, uvádí agentura s odkazem na své zdroje.

Ministr dopravy Puente posléze řekl, že je potřeba zjistit, zda chybějící část koleje byla příčinou, či důsledkem nehody.

Puente doplnil, že vlak Iryo je starý necelé čtyři roky a že železniční trať byla kompletně zrekonstruována loni v květnu. Výrobce provedl 15. ledna kontrolu vlaku v rámci běžné údržby a nezjistil žádné anomálie.

